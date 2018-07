Militares do Exército atuam na ação contra o sarampo em Manaus

Manaus – Militares do Comando Militar da Amazônia (CMA) estão acompanhando a vacinação contra o Sarampo neste sábado (21) no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

O bairro foi definido em virtude de ser um dos mais populosos da capital, pela grande quantidade de ocorrências de Sarampo e pelas dificuldades logísticas de saúde.

O CMA mobiliará 10 postos de vacinação nos seguintes locais:

Escola Municipal Themistocles Gadelha, na rua Cupiúba; Centro Municipal de Educação Inclusiva (Cemei) Professora Renata Holanda de Souza Gonçalves, na rua H; Unidade Básica de Saúde Doutor José Avelino Pereira, na rua Cravinho; Escola Municipal Professor Edinir Telles Guimarães, na rua 28 de Agosto; - Escola Municipal Professora Eliana Socorro Pacheco Braga, na rua F; Escola Municipal Francisco Maia de Amorim, na avenida Mirra; - Escola Municipal Dom Jacson Damasceno Rodrigues, na rua Verbaco; Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, na rua Pedra Minera; - Escola Municipal Rosa Sverner, na rua das Azaléias; e Escola Municipal Frei Mário Monacelli de Grello, na avenida Itamar Franco.

Leia também: Traficantes impedem vacinação contra sarampo em bairro de Manaus

A vacinação tem como público as pessoas com idade entre 12 meses a 49 anos e ocorrerá, neste sábado (21) e domingo (22), das 8h até as 17h. A imunização é gratuita.

Quem portar a Caderneta de Vacinação, deve apresentá-la, mas os cidadãos que não a possuam serão imunizados, conforme as orientações da faixa etária disponibilizado pelo Ministério da Saúde (MS).

Apoio do Exército

A solicitação de apoio ao Exército Brasileiro (EB) veio logo após o município decretar situação de emergência, no dia 3 deste mês, como consequência do surto de sarampo. No dia 12 de julho foram finalizados os planejamentos de imunização e divulgação para a operação.

As equipes de divulgação realizarão atividades de panfletagem e de informação, reforçando as orientações à população sobre a vacinação contra o Sarampo, e, também, indicando os postos mais próximos que estarão no aguardo para a imunização.

Durante a abordagem dos militares, serão distribuídos folhetos com orientações sobre a imunização e outras informações relevantes sobre o Sarampo.

Leia mais:

Arthur Neto vai à rua onde equipe de saúde foi expulsa por traficantes

Traficantes impedem vacinação contra sarampo em bairro de Manaus