Após acordo com empresas, rodoviários desistem de greve em Manaus

Manaus - O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e o Sindicato dos Rodoviários chegaram a um acordo sobre o pagamento dos colaboradores, durante reunião na tarde desta sexta-feira (20). Os vencimentos, já com o reajuste de 5,5%, estão previstos para serem pagos na próxima terça-feira (24).

De acordo com o presidente do Sinetram, Algacir Gurgacz, todos os esforços estão sendo feitos pelas empresas para que, a partir de agora, o pagamento saia em dia.

Ele informou que já está conversando com a Prefeitura de Manaus e a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), para que seja feito um reequilíbrio do transporte coletivo, a fim de manter o sistema funcionando.

“Fechamos esse acordo para pagamento dos colaboradores na próxima terça-feira. O adiantamento do salário será pago já com o reajuste. Nós estamos tentando, junto à Prefeitura e a SMTU, fazer alguns ajustes no sistema, para que possamos reduzir o custo do serviço e mantê-lo em funcionamento. Através desses ajustes, tentaremos manter o salário da categoria em dia”, finalizou.

Com o acordo firmado, os representantes sindicais prometeram suspender qualquer tipo de paralisação. Atualmente, as nove empresas do sistema transportam em média 750 mil pessoas por dia, em 230 linhas.

*Com informações da assessoria.

