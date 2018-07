Criança baleada na cabeça sai da UTI, mas segue internada

Manaus - A criança de 7 anos de idade que foi baleada na cabeça durante um tiroteio na última quarta-feira (18) teve alta da Unidade de Terapia Intensiva do Pronto Socorro da Criança da Zona Leste, o "Joãozinho", nesta sexta-feira (20).

A menina ficou ferida durante a execução de Márcio Gleisson Rebello dos Santos, de 36 anos, conhecido como "Márcio Pit Bull", na quarta-feira (18), no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), a paciente segue internada em observação na enfermaria do pronto-socorro, consciente e estável. Ela chegou a passar por uma cirurgia, uma vez que a bala atingiu uma região do crânio.

Leia também: Criança baleada durante ataque no Lírio do Vale está na UTI

A avó da criança baleada, a dona de casa Ana Rita, explicou que a neta voltava para casa quando foi atingida por uma bala perdida.

"Márcio Pit Bull" foi morto em um acerto de contas. De acordo com testemunhas, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

"Ela veio à minha casa buscar sopa para jantar com a irmã. Nós embalamos tudo e ela voltou para casa. No caminho, o homem fugia dos assassinos e veio correndo na direção dela. Só que ela não conseguiu fugir e acabou sendo atingida por um tiro na cabeça", relatou a familiar.

Execução

"Márcio Pit Bull" foi morto em um ataque caracterizado como um acerto de contas. De acordo com testemunhas que estavam no local do crime, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas, e estava devendo um traficante na região.

Ele chegou a correr dos atiradores, que estavam em um carro Honda Fit, até a rua 16, mas acabou tropeçando na calçada da via. Os tiros atingiram a cabeça, o tórax e o braço. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

‘Bené’ morre em disputa por boca de fumo no Vila da Prata, em Manaus

Mais de 100 foragidos são capturados pela polícia em Manaus