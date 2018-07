Quadro de saúde de militares feridos em explosão de balsa é estável

Manaus - Os dois militares do Exército Brasileiro feridos em um incêndio ocorrido na última quinta-feira (19), em São Gabriel da Cachoeira ( a 851 km de Manaus), estão com quadro de saúde estável.

A dupla foi transferida em uma aeronave na manhã desta sexta-feira (20), para o Hospital Militar de Área de Manaus (HMAM). As informações são do Comando Militar da Amazônia.

Os militares estão no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.

O incêndio, que começou após a explosão de uma balsa do 2° Batalhão Logístico de Selva que estava ancorada no Porto Queiroz Galvão, foi controlado pelos próprios militares.

A Polícia do Exército (PE) foi acionada, e todos os procedimentos de segurança foram adotados para conter danos causados pelo acidente.

A explosão aconteceu na última quinta-feira (19) | Foto: divulgação

Um militar chegou a ser atendido no Hospital da Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, mas foi transferido para o HMAM. A 2ª Brigada de Infantaria de Selva, com sede em São Gabriel, instaurou procedimento administrativo para apurar danos materiais, responsabilidades e causas do acidente.

Em nota, o Comando Militar da Amazônia afirmou que estava fazendo um levantamento de embarcações atingidas pelo fogo, e que a 2ª Brigada de Infantaria de Selva estava cadastrando proprietários das embarcações que sofreram com as chamas.

