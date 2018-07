Paciente reclama de demora para marcar consulta no Adriano Jorge

Manaus - Depois de sofrer um acidente de trânsito há quase dois meses, o mototaxista Igor dos Reis Mendonça, de 50 anos, aguarda para marcar uma consulta com um ortopedista traumatologista no Hospital Adriano Jorge, na zona Sul da cidade.

O acidente causou uma fratura na região da bacia, deixando o mototaxista impossibilitado de levantar da cama. Desde que recebeu alta do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde foi atendido, Igor depende de amigos para comprar medicamentos que aliviam as dores.

Leia também: Longa espera e falta de remédios afetam atendimento no HPS João Lúcio

Igor usou as redes sociais para buscar auxílio financeiro e ajuda para a marcação do atendimento médico. Segundo o mototaxista, a esposa se desdobra para conseguir o dinheiro do aluguel e cuidar dele e da filha de apenas nove anos.

“Minha esposa que limpa minhas fraldas, me dá banho e comida. Tudo é na cama porque eu não posso me levantar nem para ir ao banheiro”, relatou.

Acidente foi em maio

Durante o acidente, ocorrido no bairro Flores, na zona Centro-sul, em 31 de maio, Igor foi atingido por um veículo que vinha na contramão. Ele relata que o proprietário do carro alegou que não havia divisão de faixas e, por isso, não presta nenhum auxílio financeiro.

“Era uma fila de veículos e o motorista entrou na contramão para passar pelos carros que estavam na frente dele. Eu fui atingido de frente, mas na Delegacia ele tratou o acidente com ironia e me culpou pela colisão”, disse.

Marcação de consulta

Procurada pela reportagem, a Susam negou que o paciente esteja aguardando há dois meses pela consulta e informou que, de acordo com os registros do Sisreg, Igor dos Reis entrou com pedido de consulta no último dia 10 de julho.

"Conforme os procedimentos do sistema, logo que a consulta for agendada o paciente será conectado para comparecimento à unidade indicada", diz a nota.

Quem puder ajudar Igor com produtos de higiene e remédios, pode entrar em contato pelo número (92) 99345-1500.

Leia mais:



Apesar da propaganda, pacientes no AM continuam nas filas em hospitais

Servidores da saúde protestam por reajuste e param Constantino Nery