Moradores reclamam de obra parada em ramal de Novo Airão

Novo Airão - Moradores das comunidades do Membeca e de São Domingos, localizadas no quilômetro 60 da rodovia estadual AM-352, estrada de Novo Airão (município distante 195 quilômetros em Manaus), fizeram um protesto pela falta de infraestrutura do ramal onde vivem. Segundo eles, a produção rural do local e a locomoção das crianças para às escolas são os principais prejuízos.

O produtor rural Edelano Freire, em média 150 famílias sofrem com a situação. Desde o governo Melo, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) começou a trabalhar no local, mas atualmente está com obras paradas.

"O projeto inicial era ligar Novo Airão à Caapiranga, promovendo melhoria na logística das comunidades aqui, e de quem investe em agricultura familiar no local", destacou Feire, que possui uma plantação de abacaxi na região, que são revendidos para o mercado de frutas em Manaus.

"Em dias de chuva, as crianças ficam impedidas de irem à escola", diz um produtor rural | Foto: Divulgação

A dificuldade aumenta em dias de chuva no ramal, que, por ainda não ser asfaltado, vários carros correm o risco de ficarem atoladas no lamaçal. "Tem uma escola em frente à comunidade e, quando chove, fica quase impossível buscar as crianças", completa o autônomo.

No local há, também, agricultores de mandioca, produtores de farinha, de cana-de-açúcar e cupuaçu, que também são prejudicados.

Obra esquecida

Freire afirma que, no ano passado, a construtora responsável pela obra abandonou os serviços, mesmo com incentivos financeiros liberados especialmente para a construção da estrada.

"Fizeram apenas 12 quilômetros em média do lado do rio, que já está, inclusive, se deteriorando. Já está todo quebrado e precisa ser refeito com mais qualidade", falou.

A Seinfra afirmou em nota que metade da estrada já está pronta | Foto: Divulgação

Os moradores entraram em contato com a prefeitura de Novo Airão para um prazo de quando as obras serão retomadas, mas foram informados que o encargo dos serviços é do Governo do Amazonas.

A Seinfra explicou, em nota, que a estrada do Membeca foi planejada para ser executada em duas etapas. A primeira, com 31,32 quilômetros, ligando a sede de Caapiranga até a margem direita do rio Membeca está pronta, conforme a pasta.

O restante da estrada, ligando a margem esquerda até a AM-352, está em fase inicial de limpeza e terraplanagem, com obras temporariamente paradas devido às chuvas e à adequação do projeto. A pasta ressaltou que as obras estão sendo encaminhadas.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura do município e até a divulgação desta matéria não houve um retorno.

