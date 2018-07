Nova greve dos rodoviários é decidida em reunião nesta sexta (20)

Manaus – Mesmo com liminar do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11) autorizando a paralisação de 30% da frota de ônibus em Manaus, nesta sexta-feira (20), os ônibus amanheceram circulando normalmente. Apesar da normalidade, pode haver uma greve a partir das 17h da tarde de hoje, horário limite para o depósito do pagamento dos salários dos trabalhadores do transporte público da capital.

Durante esta manhã, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM), donos de empresas de transporte público e representantes do Serviço de Atendimento Comunitário (SAC), da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), reúnem-se no prédio do Ministério Público do Trabalho (MPT), na Zona Centro-Sul, para definir os rumos da greve.

Segundo o presidente do STTRM, Givancir Oliveira, caso não haja acordo com os proprietários de empresas, a paralisação ocorrerá no Centro da cidade. “Estamos aqui para tentar regularizar nosso pagamento, mas, se não houver acordo, vamos fazer sim a greve no Centro”, afirmou.

Segundo um dos membros da diretoria do sindicato, a reunião de hoje trata sobre os inúmeros atrasos em pagamentos dos trabalhadores. Ele explicou que a primeira parte do salário dos trabalhadores em transporte rodoviário, chamada de "vale", vem sendo depositada com atraso de vários dias.

O atraso ocorre desde a greve feita pelos rodoviários que durou sete dias. Além do vale, o restante do salário que deveria ser depositado no quinto dia útil do mês também é depositado com atraso. A categoria afirmou que aguardará até às 17h para tomar iniciativa para fazer qualquer paralisação.

A reportagem entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), porém, até a publicação desta matéria, não houve respostas.

