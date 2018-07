Bombeiros dizem que corpo de turista pode estar em fenda de cachoeira

Manaus - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) confirmou, na noite desta quinta-feira (19), que o corpo da turista Michelle Costa, de 30 anos, pode estar na fenda de uma caverna na Cachoeira do Santuário, em Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros da capital. Esta quinta-feira é o 12° dia de buscas pelo corpo de Michelle.

A atualização, concedida pelo sargento Denis Ferreira, da assessoria de comunicação da corporação, confirma a informação veiculada em matéria do Portal EM TEMPO na última segunda-feira (16).

Segundo a assessoria de comunicação do CBMAM, a equipe realizou buscas submersas na caverna, sentindo odor forte vindo de uma das fendas. Ainda durante as buscas, os mergulhadores encontraram um pedaço de couro cabeludo flutuando pela corredeira, que pode ser da vítima, já que, pelo tempo, o corpo já estaria em decomposição.

Leia também: A incansável busca pela turista sumida em Figueiredo já dura dez dias



Histórico

A turista Michelle Costa, de 30 anos, desapareceu no dia 8 de julho ao tentar fazer uma selfie na cachoeira. Ela era natural do Rio de Janeiro e estava em Manaus há apenas um ano, onde trabalhava como contadora em uma empresa da capital.

Dois mergulhadores e outros três sargentos do Corpo de Bombeiros estão envolvidos nas buscas, além de mais sete integrantes da Guarda Municipal de Presidente Figueiredo.

Nos primeiros seis dias de busca, os bombeiros chegaram a vasculhar mais de três quilômetros em toda a extensão da Cachoeira do Santuário, com buscas em terra e água, onde é possível o mergulho. A forte correnteza e as condições adversas do local têm dificultado o resgate.

Leia mais

Desaparecimento de turista no Amazonas e o perigo das selfies



Bombeiros descartam encontro de corpo de turista em cachoeira de PF