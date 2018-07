Quarteto é preso passando dinheiro falso em Manacapuru

Manacapuru (AM) - Quatro pessoas foram presas, na tarde desta quinta-feira (19), por estelionato, no município de Manacapuru, Região Metropolitana de Manaus, distante 100 quilômetros da capital.

Élson Dias Costa, de 43 anos, Daniel Lima da Silva, de 24 anos, Igor de Castro Benavides, de 26, e Ellen Cristina de Abreu, de 27, foram denunciados pelo crime por um comerciante, momentos após terem passado dinheiro falso na Feira da Liberdade.

Com o grupo, a Polícia Militar ainda encontrou vários produtos comprados nos comércios da cidade e mais seis notas falsas de R$ 50,00, um total de R$ 300,00 em dinheiro falso. Segundo o delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, as notas todas eram grosseiramente falsas.

Torres ainda afirmou que quem fazia as compras com as notas falsas era justamente Ellen. "Ela saía do carro, um Chevrolet Prisma de cor vermelha, ia no comércio, fazia as compras e passava as notas falsas", destacou.



Duas vítimas já se apresentaram para reconhecer os presos. "Ainda não sabemos dizer há quanto tempo eles agiam, visto que ainda estamos iniciando os procedimentos. O que podemos dizer é que essa ação era recente, tanto que eles passaram dinheiro falso em dois comércios e já caíram no crime. Tudo o que podemos dizer é que eles serão indiciados em flagrante, e por estelionato", informou o delegado.

