Rodoviários anunciam greve e TRT determina circulação de 70% da frota

Manaus - Após a paralisação ocorrida na manhã da última segunda-feira (16 ), Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM) anunciou uma nova greve para esta sexta-feira (20).

A medida vem após tentativas de negociações com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Manaus (Sinetram), que informou que tentaria pagar os salários atrasados na última terça-feira (17).

No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11) expediu liminar nesta quinta-feira (19), atendendo a pedido do Sinetram, ordenando que 70% da frota de ônibus da capital rode nesta sexta-feira.

Leia também: Sem salários, rodoviários ameaçam ‘catraca livre’ em todos os ônibus

A pena para o descumprimento da decisão, expedida pela desembargadora Eleonora Saunier, presidente do Tribunal, é de R$ 50 mil.

No dia 12 deste mês, os rodoviários abandonaram ônibus no T1 | Foto: Márcio Melo

O presidente do STTRM, Givancir Oliveira, afirmou que a decisão do TRT será cumprida. "Não temos razão para não cumprir essa decisão. O movimento segue, porque o que se está fazendo com a nossa categoria é um descaso. 70% da frota vai estar na rua".

Reivindicações

Além do pagamento dos salários atrasados, a categoria ainda pleiteia o pagamento das férias e outros benefícios que não estão sendo pagos pelas empresas.

"Tem companheiros nossos que já estão voltando das férias sem nem ter o seu dinheiro relativo ao período depositado. Também queremos da empresa uma data definida do salário, haja vista que as nossas dívidas têm data para pagamento", disse um motorista. que não quis se identificar, durante a paralisação de segunda (16).

Confira abaixo a decisão da desembargadora









Leia mais



Provas da Seduc para o cargo de professor são adiadas para setembro

Parto humanizado será garantido por lei para gestantes de Manaus