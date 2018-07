Parto humanizado será garantido por lei para gestantes de Manaus

Manaus - A partir de agora, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e maternidades em Manaus são obrigadas por lei a realizarem o parto humanizado e o Plano de Parto Individual (PPI).

O Projeto de Lei146/2017, aprovado pela Câmara Municipal de Manaus (CMM) nesta quinta-feira (19) tem o objetivo de diminuir a violência obstétrica, além de garantir a decisão de parto às parturientes.

De acordo com uma pesquisa coordenada pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz), uma a cada quatro mulheres sofre de violência obstétrica no Brasil. A agressão pode ser física ou verbal do pré- natal até pós-parto.

Com a lei, as gestantes terão o direito a receber assistência humanizada durante o pré- natal, trabalho de parto e pós-parto. A autora da lei, a vereadora Joana D'arc protetora dos animais (PR), explica que a ideia surgiu por meio do mandato participativo, onde pessoas podem colaborar com projetos de lei.

"Com o PL vamos poder garantir que o direito da parturiente seja respeitado do início até o final da gestação pelo PPI. Nossa meta também é reduzir os casos de violência as gestantes", explicou.



Alguns exemplos de violência registrados são recusa de atendimento, procedimentos desnecessários, exame de toque a todo instante. Outros mais graves como episiotomias (área muscular entre a vagina e o ânus) e cesáreas desnecessárias.

O Brasil, por exemplo, está em segundo lugar no ranking dos países que mais realizam cesarianas no mundo. Um total de 56%, de acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS).

Rachel Geber, 37 anos, mãe de um menino de quatro anos, participa da Ong Coletivo Feminista - Violência Obstétrica Manaus. Durante o parto, ela foi vítima de violência obstétrica e aponta que a lei será uma forma de garantir os direitos das mulheres.

A inclusão, nos contratos de serviços de saúde prestados às maternidades estaduais, de cláusulas que visam garantir os direitos da mulher e da criança e prevenir a violência obstétrica é uma das ações do comitê. | Foto: Divulgação

"Ela é mais um instrumento legal para segurar nosso direto já adquirido há muitos anos. O que muda no âmbito municipal é que a gestante vai ter direito de pensar no seu parto e ter isso documentado. O ganho é que a mulher vai entender muito melhor o que está se passando com ela, sobre procedimentos e o que vai acontecer. Assim, ganha mais autonomia na hora do parto, salvo casos de gravidade . Será um atendimento construído coletivamente", comentou.

Primeiro do Amazonas

Criado há mais de um ano, Manaus tem instituído o primeiro Comitê de Combate a Violência Obstétrica do País, no Ministério Público. A inclusão, nos contratos de serviços de saúde prestados às maternidades estaduais, de cláusulas que visam garantir os direitos da mulher e da criança e prevenir a violência obstétrica é uma das ações do comitê.

Ele articula e acompanha a atuação de órgãos municipais, estaduais e federais na prevenção e na repressão a ações de violência relacionada ao parto.

Casos de violência obstétrica podem ser denunciados por meio do número 181 e pelo site www.portaldamulher.am.gov.br

