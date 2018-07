Balsa do Exército explode em porto de São Gabriel da Cachoeira, no AM

São Gabriel da Cachoeira (AM) - Uma balsa do Exército Brasileiro explodiu no fim da manhã desta quinta-feira (19), no porto do município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 km de Manaus). Dois soldados sofreram queimaduras,

De acordo com informações, o município não possui base do Corpo de Bombeiros. Os próprios militares realizaram os trabalhos para conter as chamas. A balsa pertence ao do 2° Batalhão Logístico de Selva, e estava ancorada no Porto Queiroz Galvão.

Conforme informações do Comando Militar da Amazônia (CMA), o incêndio começou durante o abastecimento da balsa. "O fogo se alastrou e atingiu outras embarcações civis que estavam próximas", diz a nota.

A Polícia do Exército (PE) foi acionada e todos os procedimentos de segurança foram adotados para conter os danos causados pelo acidente.

Conforme informações do CMA, um dos militares feridos no incêndio, que está em observação no Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, deve receber alta ainda nesta quinta-feira (19).

A 2ª Brigada de Infantaria de Selva instaurou procedimento administrativo para apurar danos materiais, responsabilidades e causas do acidente.

"A perícia do Exército Brasileiro está realizando o levantamento das embarcações atingidas pelo fogo. A 2° Brigada de Infantaria de Selva também está cadastrando os proprietários das embarcações civis", finaliza a nota.



