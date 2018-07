Provas da Seduc para o cargo de professor são adiadas para setembro

Manaus - O titular da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc-AM), Lourenço Braga, anunciou na manhã desta quinta-feira (19), que as provas para professor de ensino regular com carga horária de 20 horas serão reaplicadas no dia 2 de setembro, em Manaus.

De acordo com o secretário, foi constatada contaminação de um lote de provas e, por isso, o órgão decidiu refazer o certame. Ainda segundo Braga, as provas para os demais cargos e para professor realizadas no interior continuam valendo.

"Não foi constatada contaminação de outras provas então só vamos refazer onde teve problema", afirmou.

As provas serão para o cargo de professor de ensino regular | Foto: Rita Ferreira

A prova será aplicada a 7092 candidatos que concorrem a 180 vagas em Manaus.

A Seduc informou que os cartões de confirmação ainda não têm data para serem divulgados, mas isso deve ocorrer com pelo menos uma semana antes do certame.

