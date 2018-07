Pacientes denunciam atendimento precário em hospitais de Manaus

Pacientes dormem em frente aos hospitais | Foto: EM TEMPO

Manaus - A cena pode parecer comum, mas não deveria ser. A cada noite, várias pessoas se amontoam em papelões e dormem nos gramados do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto e do Instituto da Mulher Dona Lindu, ambos localizados na avenida Mário Ypiranga Monteiro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Essas pessoas não estão ali à toa: passarão a madrugada dormindo no local, expostos ao frio ou calor de uma típica noite amazônica, para, no dia seguinte, conseguirem uma consulta com um especialista. Em outros casos, eles esperam por notícias de algum familiar internado nas unidades.

A reportagem da TV EM TEMPO esteve nos dois locais, e constatou a situação sofrida dos acompanhantes e pacientes. Já dentro dos hospitais, a situação não deixa de ser crítica: nos corredores, macas com pacientes tomando medicações estavam espalhadas, sem qualquer organização e até mesmo sem qualquer proteção. A situação, inclusive, se repete no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

"Isso que estão fazendo com a gente é um descaso completo. Dentro do hospital está um caos, uma coisa horrorosa. Essa situação está complicada demais. Continuo sem entender porque o governo faz um monte de festas ao invés de olhar pela saúde. A gente paga impostos altos, mas quando chega na hora de usufruir desses serviços, não consegue", disse um acompanha, que estava com a irmã internada.



Já uma moça grávida, que não quis se identificar, afirmou à reportagem que esperava um atendimento um pouco mais humano no Instituto da Mulher, mas não teve.

"Cheguei aqui 20h, e já são 2h da manhã. O atendimento não estava como era o esperado de uma maternidade. Eu estou grávida, e queria, pelo menos, ser atendida um pouco melhor", afirmou.

Acompanhantes e pacientes relataram caos nas unidades de saúde do Amazonas | Foto: EM TEMPO

Falta de anestesistas



Entretanto, esse não é o quadro mais grave. A reportagem conversou com uma anestesista do Hospital 28 de Agosto, que não quis se identificar. Ela informou que nos dias 21 e 22 de julho, sábado e domingo, tanto o Instituto da Mulher como o próprio 28 de Agosto não contarão com médicos anestesistas.

Segundo a médica, a paralisação dos especialistas acontecerá porque o Governo do Amazonas não tem cumprido com a obrigação de pagar os médicos, representados pelo Instituto dos Anestesiologistas do Amazonas Ltda., que presta serviços ao Estado desde setembro de 2014, conforme consulta ao Portal da Transparência do Amazonas.

O contrato da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) com o Instituto dos Anestesiologistas do Amazonas, de número 101/2014, está com o valor atualizado de R$ 52.168.622,40, e estava previsto para terminar em agosto de 2015, mas recebeu vários aditamentos.

Posicionamento

Em nota, a Susam informou que está investindo em ações de humanização nas unidades de saúde para que não ocorram situações de mau atendimento, e que dispõe de Ouvidoria, tanto na sede da Susam como nas unidades de saúde, "para que os usuários manifestem-se quanto a situações que não considerem adequadas."

Quanto à situação salarial dos médicos anestesiologistas, a secretaria informou que o pagamento da cooperativa está sendo realizado com regularidade, conforme acordo firmado em novembro de 2017 pela atual gestão da pasta.

A Susam ainda ressaltou que desconhece qualquer movimento de paralisação de anestesistas, e que tanto o HPS 28 de Agosto como o Instituto da Mulher estão funcionando normalmente.

