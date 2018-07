Estabelecimentos do AM terão que se adequar à lei de acessibilidade

Manaus - Desde março deste ano, todos os hotéis, pousadas e estabelecimentos comerciais do Brasil começaram a contagem regressiva para se adequarem ao decreto presidencial que regulamentou o artigo do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Após a sanção do decreto 5.296 , de 2004, clientes portadores de alguma deficiência motora, sensorial ou mental podem cobrar a acessibilidade devida perante a lei. Na capital amazonense, não é diferente.

A norma prevê que todos os estabelecimentos construídos até 29 de junho de 2004 são obrigados a se adaptarem às normas em até quatro anos.

Empresários manauenses mostram que não precisaram de um prazo federal para se enquadrarem. Mesmo assim, este cenário é dividido no Centro Histórico da cidade, por exemplo.

O lugar, que é um dos pontos mais fortes no ramo hoteleiro, abriga tanto estabelecimentos da época da urbanização do bairro como empreendimentos recentes. O hotel Manaós, fundado em 1986, possui 20 apartamentos, mas nenhum quarto adaptado às necessidades de deficientes.

Um dos hotéis mais antigos do Centro possui apenas elevador e rampa para PcDs | Foto: Ione Moreno

O sócio Tarik Taraira disse que está na direção do hotel há pouco mais de um ano, mas que dispõe de itens que, segundo ele, ajudam em 90% na locomoção de Pessoas com Deficiências (PcD). "Com três andares ao todo, possuímos um elevador, que ajuda muito quem não pode subir escada, além de uma rampa na entrada", afirma.

Além da caixa de sugestão que o hotel oferece aos clientes, Taraira disse que conversas entre os donos são feitas para um planejamento futuro de melhoria.

Deixados à sorte

Se em um dos hotéis mais tradicionais da cidade há quase nenhuma infraestrutura de acessibilidade, na esquina seguinte do quarteirão os clientes com deficiência precisam se manobrar para entrar no hotel na hora de se hospedar. Sem rampa na escada de entrada, o hotel Opção 1 possui dois andares, mas sem elevador.

Perto de hotel tradicional, pousada não oferece acessibilidade a deficientes | Foto: Ione Moreno

A reportagem tentou falar com o proprietário, mas uma funcionária, que preferiu não se identificar, disse que ele não estava disponível. "Não temos muitos clientes com deficiências", disse a atendente.

Do outro lado da rua, duas casas antigas do Centro se tornaram um hotel boutique com um padrão alto de hospedagem. Do lado de dentro, diversas escadas formam a estrutura do hotel, sem oferecer auxílio a quem tem limitação motora como cadeirantes e obesos.

A gerente Maristela Araújo admite que o local é mais limitado para quem é deficiente, mas promete melhoria. O hotel funciona há sete anos no local, conforme a gerente.

"Sempre buscamos atender os nossos clientes da melhor forma possível, mas não ofertamos espaço ideal para acessibilidade. Entretanto, estamos prevendo uma reforma em breve", afirmou.

De acordo com o decreto presidencial todas as áreas de livre acesso aos hóspedes, como garagens, estacionamentos, calçadas, recepção, escadas, rampas, elevadores, restaurantes e áreas de circulação devem respeitar as normas de acessibilidade em edificações de uso coletivo, conforme a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Ao menos 10% de toda a estrutura dos hotéis devem ser dedicados às necessidades de deficientes | Foto: Ione Moreno

A regra se aplica também às áreas de lazer, salas de ginástica, salas de convenções, spa, piscinas, saunas, salões de cabeleireiro, lojas e a qualquer espaço destinado à locação localizado no complexo hoteleiro. Em outro ponto tradicional do Centro, a estrutura é mais próxima do exigido.

O hotel 10 de Julho possui uma rampa móvel que é posta na entrada todas as vezes que clientes PcD chegam no local. Além disso, dos 40 apartamentos, um é construído para atender exclusivamente à lei de acessibilidade. Ainda assim, o percentual está fora do padrão, já que o decreto cobra ao menos 10% de toda a estrutura ser dedicada às normas reguladoras.

Oferta e demanda

O funcionário de carreira do hotel, Sérgio Torres, explica o lado do empresário e diz que não é rentável investir em materiais e estruturas quando não há uma alta procura pelos clientes.

"O turismo depois da Copa de 2014 caiu drasticamente aqui na região. Alguns amigos até fecharam as portas. Analisamos com cuidado todos os gastos para termos garantia de retorno em tudo", falou.

Já o hotel Seringal foi fundado há menos tempo e também forma um perfil mais próximo do ideal. Com dois quartos reformados para as PcD e uma rampa dentro do hotel para o elevador.

Gerente de hotel fala sobre oferta e demanda de clientes com deficiência | Foto: Ione Moreno

"Os quartos ficam na frente do elevador para dar maior comodidade ao cliente", explicou uma funcionária. O recepcionista Wendel Melo fez um balanço dos clientes dos últimos meses e disse que também não encontrou muitos clientes no perfil.

"Quase não vimos gente nestas condições por aqui. É uma única vez que aparece em muitos meses", relata.

Os empreendimentos construídos, ampliados, reformados ou com projeto arquitetônico protocolado nos órgãos competentes entre 30 de junho de 2004 e 2 de janeiro de 2018, devem observar os mesmos percentuais e normas a partir de março deste ano.

Em todos os casos, o hóspede que necessitar de ajuda ou recurso extra deverá solicitá-lo no momento da reserva. Os estabelecimentos terão um prazo de 24 horas para atender ao pedido, conforme prevê a lei.

Caso a solicitação não seja feita durante a reserva, o prazo para o atendimento começará a valer a partir do momento da formalização do pedido no estabelecimento.

Estão inclusos nos recursos de acessibilidade itens como cadeira de rodas, cadeiras adaptadas para o banho; materiais de higiene identificados em braile e com embalagens em formatos diferentes, cardápios em braile, relógios despertadores com alarme vibratório, entre outros itens.

A reportagem tentou várias vezes contato com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Amazonas (SindHotel), mas não recebeu nenhum retorno.

