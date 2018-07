Idosa está em UTI após cair em estacionamento de shopping

Manaus – Internada na UTI do Platão Araújo com uma fratura exposta na perna direita, a aposentada Graciana Vinhote da Silva, de 63 anos, aguarda por cirurgias após tropeçar em um desnível no estacionamento de um Shoppig da Zona Norte, na última quinta-feira (12).

De acordo com o filho da vítima, Augusto Cesar Vinhote da Silva, no dia do acidente, a mãe havia ido ao shopping fazer compras com a filha mais nova e, na hora de entrar no carro, tropeçou no desnível não sinalizado. Ao cair, teve uma fratura exposta na perna direita.

Ainda segundo Augusto, por não estar sinalizado, o desnível passou despercebido. “O desnível é pequeno e quase imperceptível. Minha mãe tropeçou e caiu de joelhos no chão e na hora percebemos que ela havia fraturado o fêmur”, contou.



Após a queda, a aposentada foi atendida por funcionários do shopping que acionaram o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). Enquanto aguardava pela chegada da ambulância, a aposentada foi levada para um ambulatório dentro do shopping.

“O atendimento foi demorado e minha mãe estava muito nervosa. A situação foi pior porque ela precisou ser carregada desse local em que ela estava até a área de cargas, onde estava a ambulância e, no caminho, havia uma escada que dificultou o transporte”, contou o filho da aposentada acidentada.

A senhora foi levada ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, localizado na Zona Leste de Manaus. Ela foi atendida e realizou um procedimento cirúrgico com cinco horas de duração.

Fora do centro cirúrgico, a família notou que o curativo feito no local da cirurgia sangrava, depois, na presença do médico, a família descobriu que o procedimento cirúrgico feito na aposentada não foi definitivo. O quadro da idosa se agravou e no dia seguinte ela foi levada para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

“Não havia equipamento suficiente para fazer a cirurgia da minha mãe, eles terão que fazer outra cirurgia. Minha passou quase dois dias perdendo sangue, ficou com uma hemorragia precisou ser levada para a UTI”, contou, preocupada, uma das filhas da aposentada.

Contato com o shopping

A família disse que ainda no sábado (14) mandou um email para o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), informando sobre o estado de saúde da vítima do acidente. “Nesta comunicação eu expresso a minha indignação na falta de contato da administração do shopping quanto a situação da minha mãe”, pontuou a jovem por email.

Ao ir ao shopping na segunda (16), a família disse que a direção do estabelecimento comercial pediu uma lista dos gastos com o tratamento. “Ela ainda está internada e necessitada de materiais e cuidados constantes. Minha mãe já possuía problemas de saúde e a queda agravou o quadro clínico dela”, lamentou o filho mais velho.

Nota do shopping

Em nota, o shopping esclareceu que prestou toda assistência a cliente em questão com o devido acompanhamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e manteve acompanhamento junto a família da cliente.



Doação de sangue

Devido à perda constante de sangue, Graciana necessita de doações para que possa fazer outros procedimentos cirúrgicos e recuperar-se de um quadro de anemia aguda.

A família da aposentada pede para que amigos próximos e a população em geral façam as doações no nome dela. “Aceitamos doações de qualquer tipo sanguíneo, mas precisamos, com urgência, de bolsas do tipo sanguíneo AB+, para que ela recupere plaquetas”, explicou uma das filhas da idosa.

Para fazer a doação, basta ir até a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) e fazer a doação em nome de Graciana Vinhote da Silva. No ato da doação, é necessário dizer a filiação da paciente: Joana Caetano Tapajós.

