Caminhão com tijolos capota e deixa três feridos na AM-070

Iranduba (AM) - Um caminhão de grande porte, que estava carregado com dois milheiros de tijolos, capotou na estrada e deixou, pelo menos, três pessoas feridas. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (17), por volta das 9h30, na altura do quilômetro 5 da rodovia Manoel Urbano (AM-070), no município de Iranduba ( a 27 km de Manaus).

De acordo com informações de testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade e estaria, supostamente, disputando corrida com um outro caminhão.

O condutor teria perdido o controle da direção e capotado na via. A cabine ficou destruída e as vítimas foram levadas às pressas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona centro-Sul de Manaus.

O caminhão teve a cabine de passageiros completamente destruída com a batida | Foto: Divulgação

De acordo com o sargento J. Silva, da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Iranduba, o acidente ocorreu bem próximo ao empreendimento “Terramazonia”.

Quando a guarnição chegou ao local, as vítimas, que não foram identificadas, já haviam sido levadas para o hospital. O caminhão Mercedes, de cor vermelha, estava no canteiro central da via.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de 9h45 para resgatar as vítimas que estavam presas no veículo tombado. Porém, quando a equipe chegou ao local, as vítimas já haviam sido retidas.

As circunstâncias do acidente e o estado de saúde dos feridos não foram informadas. O suposto proprietário do veículo, conhecido como Adão, não foi localizado.

