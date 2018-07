Vídeo: 'Buiú' incendeia casa abandonada no bairro da União

Coari (AM) - Uma casa de madeira foi incendiada no início da tarde desta terça-feira (17), no município de Coari (a 363 km de Manaus). O sinistro aconteceu na rua A, no bairro União, Zona Sul da cidade, e teria sido causado por um adolescente identificado apenas como "Buiú".

O fogo ainda chegou a atingir parte de uma segunda residência, mas foi debelado a tempo pelos vizinhos. Segundo a Polícia Militar do Amazonas, que também ajudou os moradores a apagar o incêndio, o local era usado como ponto de uso de entorpecentes por vários usuários de drogas.

Vizinhos conseguiram apagar o fogo a tempo | Foto: Divulgação

"Muita gente ia para o local usar drogas, já que era abandonada. A dona do terreno foi reclamar com o 'Buiú', que era um dos usuários, e em resposta, ele teria ateado fogo no local", explicou o major Pedro Moreira, comandante do 5° Batalhão da PM, em Coari.



Ainda de acordo com o oficial, não é a primeira vez que "Buiú" age dessa forma. "Ele já tem um histórico de incêndios criminosos, e já tem passagem pela polícia por causa disso", salientou.

Mesmo com o incêndio tendo atingido parcialmente uma segunda residência, a vizinhança conseguiu apagar o fogo a tempo. Buiú foi apreendido e encaminhado para a 10ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Coari, onde passará pelos procedimentos cabíveis.

Veja vídeo do momento do incêndio

Vídeo mostra população e funcionários de companhia de água ajudando a apagar o fogo. | Autor: Divulgação

