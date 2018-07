Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar!

Manaus - Desde o mês de outubro de 2017, o Portal Em Tempo adotou uma nova forma de levar conteúdos jornalísticos com agilidade e comodidade aos usuários, facilitando o acesso a todas as notícias: a lista de transmissão do WhatsApp. De lá até aqui, mais de milhares de internautas têm acesso, pelo menos três vezes por dia, às notícias produzidas e apuradas com credibilidade e responsabilidade.

De acordo com a Editora de Mídias Digitais do Em Tempo e responsável pelo canal, Ayane Souza, o objetivo da lista de transmissão é levar as informações jornalísticas no momento em que elas acontecem.

"A lista de transmissão é uma forma que encontramos para levar ao leitor todas notícias, que estão sendo produzidas pela equipe competente e profissional do Em Tempo, direto da redação, e no momento em que são publicadas. O usuário do portal ficará sempre informado sobre o conteúdo produzido e ter a certeza de que são notícias com credibilidade", afirma a jornalista.

Ayane também destaca que os participantes das sete listas de transmissão já criadas, cada uma com 256 participantes, também podem enviar denúncias e sugestões de pauta pelo mesmo canal. Isso já tem sido feito desde o início do uso da ferramenta.

"Muitas das matérias produzidas pelos nossos repórteres, a respeito de situações graves ou denúncias corriqueiras, principalmente sobre problemas da cidade, vieram dos leitores que participam da lista de transmissão. Isso mostra, inclusive, o poder do aplicativo que, com um grande número de usuários, torna-se também um potencial veiculador de notícias", destaca.

Como participar?

Para quem deseja receber as informações do Portal Em Tempo é só acessar o link bit.ly/ListaEmTempo .Após o acesso, é preciso enviar uma mensagem dando um OK para obter as notícias.

O interessado também precisa adicionar o número aos contatos. A partir daí estará apto a receber as informações. Caso queira adicionar diretamente basta enviar mensagem para o número (92) 99448-6776.

