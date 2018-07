Casos de sarampo crescem entre índios Yanomami

Os índios da etnia Yanomami, na fronteira entre Brasil e Venezuela, vivem um surto de sarampo. Desde março, foram 67 casos confirmados da doença, sendo 59 em venezuelanos e sete brasileiros.

De acordo com o Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena Yanomami e Iekuana (Dsei-Y), a doença atinge 11 aldeias, sendo cinco delas venezuelanas, sobretudo, dos índios sanumã, um subgrupo da etnia Yanomami.

Há suspeita de sarampo em mais seis venezuelanos e três brasileiros. Os 67 casos registrados entre os índios estão sendo contabilizados nos 200 confirmados no estado de Roraima. Uma morte já foi constatada entre os índios Yanomami.

Doença se espalha

O baixo índice de vacinação entre os índios é apontado como a causa do surto. Além disso, a falta de atendimento médico na Venezuela agrava o quadro dos doentes. Segundo um coordenador do Dsei-Y, é comum ouvir relatos de pessoas que caminharam por dias para buscar auxílio médico no Brasil.

A ONG Survival alertou para uma epidemia entre os índios, ressaltando que contágio do sarampo é mais rápido entre eles devido ao estilo de vida, por isso, o Dsei-Y está ampliando a vacinação entre os índios tanto venezuelanos e brasileiros.

Leia mais:

Confirmada primeira morte por sarampo em Manaus

Pais de bebês não vacinados estão em alerta contra o sarampo em Manaus