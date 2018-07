Projeto avalia aprendizagem nas escolas públicas de Barreirinha

Barreirinha - O município de Barreirinha (a 331 quilômetros de Manaus) iniciou a implantação do Sistema Integrado de Gestão Educacional (Sigeb), que vai garantir mais segurança ao armazenamento de dados de alunos e professores das escolas. O modelo representa significativo ganho na avaliação da aprendizagem dos estudantes.

Além de garantir a melhoria profunda da qualidade de ensino, o projeto vai preparar a cidade para a Prova Brasil, que ocorre em 2019. Esta é a segunda fase do projeto com a implantação do sistema , que garante segurança e informações em tempo real do rendimento escolar dos alunos, possibilitando melhorias na metodologia de trabalho da Secretaria Municipal de Educação do município.

Levantamento

O primeiro passo do projeto “Renovando o Futuro”, lançado em junho deste ano pela prefeitura do município, foi o levantamento de um diagnóstico sobre a realidade educacional da cidade, que conta, atualmente, com 96 escolas e 9 mil alunos.

O estudo preliminar avaliou dados do quadro docente; quadros administrativo e técnico; instrumento didático pedagógico; formação continuada aos docentes; necessidade de intervenção pedagógica; avaliação do desempenho escolar; avaliação da matrícula escolar; rendimento escolar e uma avaliação da estrutura física e gestão financeira.

“Com base nestes dados, conseguimos elaborar o sistema que vai armazenar informações sobre matrículas, notas e frequência de alunos, transferência, produtividade dos professores e servidores, o que nos permitirá agir de forma rápida, quando for verificada alguma mudança de comportamento dos quadros de alunos e professores”, apontou o prefeito de Barreirinha, Glênio Seixas.

Outros projetos

Além da implantação do Sigeb, outros projetos estão em fase de implementação para a melhoria da qualidade de ensino do local, como o Projeto Político Pedagógico (PPP), que se refere à identidade escolar do município e define o plano de ações das escolas nas diversas modalidades de ensino, como a Educação Infantil e os períodos do Ensino Fundamental.

Índices

No último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Ministério da Educação (MEC), aplicado em 2015, o resultado obtido pelas escolas de Barreirinha foi de 3.9, e a meta projetada pelo MEC é que as escolas atinjam o mínimo de 4.2.

*Com informações da assessoria

