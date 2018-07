Presidente Figueiredo atinge meta de vacinação contra sarampo

Presidente Figueiredo (AM) - Vizinho ao estado de Roraima, por onde o sarampo voltou a entrar no Brasil, após estar erradicado, e corredor de passagem para a Venezuela, de onde os casos foram “importados”, o município amazonense de Presidente Figueiredo não registra nenhum caso confirmado da doença. Para a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), órgão da Secretaria Estadual de Saúde (Susam), a explicação é simples: a cobertura vacinal.

O município, a 125 quilômetros de Manaus, alcançou a cobertura de 100% do público alvo. As ações de bloqueio vacinal, no município, contam com o apoio da Susam, por meio da FVS, e são realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde local.



O alcance da meta foi atingido após o sinal de alerta com os casos nas cidades vizinhas. Em 2016, a situação não era tão confortável. O índice de cobertura vacinal era de 85%, percentual considerado baixo pelo Ministério da Saúde. O ideal é 95% ou até mais, em caso de surto. Em setembro de 2017, com o surgimento dos casos de sarampo, as ações foram intensificadas e o município fechou o ano com 95% do público alvo imunizado. Este ano, alcançou 100%. A vacina indicada é a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.



O bloqueio vacinal, conforme explica o diretor presidente da FVS, Bernardino Albuquerque, é a única garantia de proteção contra o sarampo. "Nos municípios com cobertura vacinal acima de 95%, a probabilidade de ocorrência de surtos é praticamente nula", destacou, ressaltando que os municípios estão todos abastecidos com doses da vacina suficientes para que alcancem as metas desejáveis.



A secretária de saúde de Presidente Figueiredo, Sandra Lima Braga, conta que logo após os casos surgidos e o surto da doença na Venezuela e em Roraima, a reação foi de preocupação, por conta da proximidade com as cidades atingidas e porque a cobertura vacinal não era das melhores. “Procuramos a Susam e a FVS e demos início às ações de intensificação da vacinação”, afirmou.

Sarampo: sintomas, transmissão e prevenção | Foto: Ayane Souza

Desde que começaram as primeiras notificações de sarampo no Amazonas, houve a ocorrência de oito casos suspeitos da doença em Presidente Figueiredo, cinco foram descartados e três seguem em investigação.



Mesmo já tendo atingido a marca de 100% de imunização do público alvo, a secretária Sandra Lima Braga informa que o município continua em alerta. “Esta semana, por exemplo, vamos intensificar a vacinação em adolescentes, nas escolas”, ressaltou.



A situação de alerta constante é uma das estratégias que tem tido êxito no município, envolvendo todos no trabalho de conscientização para a importância da vacinação. Outro fator importante, segundo ela, é a atuação dos agentes comunitários de saúde, que vão de casa em casa, inclusive, nas residências localizadas nos ramais da rodovia BR-174 (que liga Manaus a Boa Vista/RR). O objetivo é sensibilizar as famílias.



Com informações da assessoria*

Leia mais:



Servidores de Presidente Figueiredo começam a receber décimo terceiro

Presidente Figueiredo intensifica campanha de vacinação contra sarampo