Prefeito Arthur Virgílio Neto chega a marca de 40 anos de vida pública

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto completa, nesta sexta-feira (13), 40 anos de vida pública. O prefeito será homenageado em evento organizado pelo PSDB, no Dulcila Festas e Convenções, zona Oeste da cidade.

Firme em suas convicções, Virgílio têm como marcas a ética e a transparência, que caracterizaram seus diversos cargos políticos.

Trajetória

Três vezes deputado federal, ministro de Estado no governo FHC, até hoje, Arthur Virgílio Neto é considerado um dos senadores mais influentes do Congresso nacional, defendendo a integração nacional, apoiando projetos de outras regiões e se opondo a um governo populista e que anos depois colocou o Brasil em uma das piores crises econômicas da história.

Foi dele a primeira Proposta de Emenda à Constituição (PEC 506) para prorrogação da Zona Franca, posteriormente incorporada à proposta do Poder Executivo (PEC 103), prorrogando o modelo por 50 anos.



Em seu terceiro mandato como prefeito de Manaus, Arthur colocou as contas municipais em dia e recuperou a credibilidade junto às instituições financeiras. Hoje, Manaus é a primeira capital em Responsabilidade Fiscal, bateu recordes na construção de habitações populares e possui escolas municipais ranqueadas entre as melhores do Brasil.

*Com informações da assessoria

