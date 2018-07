Zona Leste recebe serviços urbanísticos da Prefeitura de Manaus

Manaus - O Plano de Obras de Verão, da Prefeitura de Manaus, está mostrando resultados positivos em diversas ruas de bairros da Zona Leste da cidade. Nos primeiros 30 dias, grande parte das áreas do São José Operário, Novo Reino e Grande Vitória receberam trabalhos da Prefeitura de Manaus em infraestrutura básica, além da instalação de luminárias de LED.

Nas duas primeiras etapas do São José, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) já realizaram os trabalhos em 100 ruas. A terceira parte do bairro começou a receber os serviços de obras na última segunda-feira (9), e já conta com melhorias significativas. As ações compreendem tapa-buracos, trechos com recapeamento asfáltico e drenagens profundas e superficiais.

A dona de casa Ana Lúcia Lins de Souza vive no local e confirma a aprovação do serviço. “Fiquei muito satisfeita quando vi as equipes e as máquinas da prefeitura chegando na rua. Estou acompanhando o andamento das obras e ansiosa para ver tudo concluído”, declarou a moradora da rua B.

“Estou muito satisfeito com os serviços que estou vendo de perto, agradeço o empenho de todos da secretaria de obras, que no dia a dia fazem uma Manaus melhor. A receptividade dos moradores é o melhor termômetro, são eles que sentem a diferença na comunidade", disse o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta.

O vice-prefeito ainda salientou que o prefeito Arthur Virgílio Neto tem se empenhado, ao máximo, para investir recursos próprios da prefeitura na melhoria da cidade. O secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar, ressaltou que a rapidez do trabalho se dá, principalmente, pelo reforço de mão-de-obra que a secretaria recebeu.

“O processo seletivo foi essencial para os nossos serviços avançarem, assim como o prefeito Arthur Virgílio Neto determinou. Com 93 ruas já entregues à população no São José 1 e 2, nosso planejamento vai acelerar nessa parte da cidade”, observou Kelton.

Para a terceira etapa do bairro está prevista a melhoria de aproximadamente 20 ruas. Desde que as equipes e máquinas entraram na região, seis vias foram completamente concluídas, entre elas as ruas A, H e I. Nesta quarta-feira (11), o trabalho esteve concentrado nas ruas B, C, D, E e F. Ao todo, estão sendo usados, aproximadamente, 40 toneladas de massa asfáltica pela coordenação de obras no local.

Outros bairros

O bairro do Novo Reino também está recebendo as ações contínuas do Plano de Obras de Verão. Equipes não medem esforços no trabalho de segunda a sábado, em que os serviços de tapa-buracos, construção de ponte e tampas de bueiros são feitos em cada ponto da área.

Ao todo, 40 ruas entraram no estudo topográfico para as ações de melhoria de infraestrutura viária e 19 já foram completamente restauradas.Outro bairro beneficiado é o Grande Vitória, que recebe, paralelamente aos demais bairros, as mesmas ações em mais de 50 vias.

Projetos de paisagismo, em que canteiros centrais são restaurados, o reforço na limpeza, instalação de luminárias de LED também estão sendo realizados no local.

