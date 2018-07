Prefeitura de Manaus isenta famílias de impostos para habitação

Manaus - 600 famílias foram contempladas pela Prefeitura de Manaus com isenção de impostos para construção de moradias na Zona Norte da capital, por meio do programa "Minha Casa, Minha Vida - Entidades". A assinatura do termo aconteceu nesta quarta-feira (11), na Casa Militar da Prefeitura de Manaus.

Três entidades sociais que representam a população na luta pela moradia foram contempladas pela isenção: o Instituto Amazonense Mão Amiga, a Associação de Moradores e Amigos do Complexo Colônia Antônio Aleixo, e o Movimento Social pelo Direito à Moradia Digna (MDS).

Ao todo, a Prefeitura efetuou renúncia fiscal de pouco mais de R$ 860 mil, isentando a população do pagamento do Alvará de Construção e outras taxas do Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano (Implurb). Três residenciais receberam isenção de impostos: O Bom Jesus, o Colônia Antônio Aleixo e o MDS Moradia, todos localizados no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte.

Arthur Neto destacou que o trabalho em conjunto com os movimentos sociais que lutam por habitação é uma das vertentes da política habitacional da Prefeitura de Manaus.

"A Prefeitura entra com a infraestrutura, e eles entram com a missão de reduzir o déficit habitacional e trabalhar para conseguir os recursos, para que possamos executar, quiçá, a maior e melhor política de habitação da história da nossa cidade", salientou.

Pelo "Minha Casa, Minha Vida", 90% do valor do imóvel é custeado pelo Governo Federal, e os outros 10% são divididos em até 120 meses, com parcela mínima de R$ 80 e máxima de R$ 270. As obras dos três residenciais devem ser iniciadas ainda neste semestre, e com previsão de conclusão em 24 meses.

O superintendente da Caixa Econômica Federal no Amazonas, Mário Tonon, colocou a Caixa Econômica à disposição da Prefeitura. "A Caixa e o Governo Federal têm prazer em se colocar ao lado do povo e da Prefeitura na luta pela moradia, porque nós sabemos que é uma luta difícil, mas que vale à pena", afirmou.

A presidente do MDS, Ana Ramos, classificou a isenção fiscal da Prefeitura de Manaus como uma vitória da população. "Estou orgulhosa de estar aqui neste momento, com esse povo sofrido, mas que hoje fica feliz por essa conquista. Todas as entidades sabem qual e como é essa luta, e hoje a nossa felicidade é imensa, porque essa terra é nossa".

