ATENÇÃO: Novos ônibus deixam de trafegar no 'Centrão' de Manaus

Manaus - Com o objetivo de melhorar o tráfego de veículo na região central de Manaus, a partir desta sexta-feira (13), as linhas 111, 125, 541, 407 e 623 deixam de ir até a Praça da Matriz e retornarão aos respectivos bairros a partir da rua Simão Bolívar, ao lado da Praça da Saudade, Centro.

O objetivo da reengenharia no planejamento operacional feito pela Prefeitura de Manaus, por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), é melhorar a fluidez de tráfego, otimizar o tempo de viagem e aumentar a frequência das linhas. A mudança já foi realizada em outras nove linhas.

Veja como será o novo roteiro

Os ônibus que terão o itinerário alterado, antes de chegar à Praça da Saudade, fazem integração no Terminal da Constantino Nery (T1). Como opção do T1 para o Centro da cidade, os usuários poderão embarcar em 27 linhas, que totalizam 194 veículos.

Para informar os usuários sobre as mudanças, funcionários da SMTU iniciaram nesta terça-feira | Foto: Marcely Gomes

Para o retorno ao bairro, os usuários poderão embarcar em qualquer linha do Centro, com destino ao T1 e realizar a integração com sua linha de origem.

A mudança desta sexta-feira já havia sido anunciada para acontecer no início de junho, porém, foi adiada devido ao movimento grevista nacional dos caminhoneiros e a paralisação no sistema de transporte coletivo da capital.

Para informar os usuários sobre as mudanças, funcionários da SMTU iniciaram nesta terça-feira, 10, um trabalho de divulgação no T1, por meio de panfletos e abordagem aos usuários, para explicar os motivos e necessidades das alterações.

Orientações

Serão modificadas as linhas 111 (Santo Antônio / T1/ Centro), 125 (Campus/ T1/ Centro), 541 (Ouro Verde / Boulevard / T1/ Centro), 407 (J. Primavera / Parque 10 / T1) e 623 (Petrópolis / T1/Centro).

Aos desembarcar na plataforma do T1 no sentido Centro/bairro, os passageiros devem se deslocar a um dos três pontos de paradas com a indicação “Integração Bairro-Centro” e embarcar em uma das 27 linhas disponíveis.

*Com informações da assessoria

