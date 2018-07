Manaus tem 429 novos casos suspeitos de sarampo

Manaus - As unidades de saúde de Manaus, no período de uma semana, notificaram 429 novos casos suspeitos de sarampo. De acordo com o 18º Informativo Epidemiológico de Monitoramento dos Casos de Sarampo, divulgado nesta terça-feira (10), Manaus registra um total de 2.660 notificações da doença.

Deste total, 317 foram confirmados, 118 descartados e 2.225 continuam em investigação aguardando o resultado laboratorial.

“Os dados no informativo mostram que é preciso continuar reforçando as ações de prevenção ao sarampo com a oferta de vacinação, disponível em 183 salas da vacina para pessoas na faixa etária de seis meses a 49 anos. E a população deve colaborar procurando uma Unidade de Saúde para atualizar o cartão de vacinação”, alerta o secretário municipal de Saúde (Semsa), Marcelo Magaldi.

O 18º Informativo Epidemiológico também aponta a tendência contínua de aumento de casos entre adultos jovens, na faixa etária de 20 a 29 anos, com o registro de 632 do total de notificações (23,8%). No 14º Informativo, divulgado no dia 12 de junho, essa mesma faixa etária registrava 188 casos notificados.



Há ainda registro de aumento no número de casos entre adolescentes e jovens de 15 a 19 anos, que já representam 20,8% das notificações, seguido do grupo de crianças entre um e cinco anos (14,6%).



Por local de residência, os casos de sarampo ainda apresentam maior número na Zona Norte, que tem 969 notificações (36,4%). A Zona Leste tem 876 casos notificados, a Zona Sul apresenta 424, Zona Oeste tem 370 e a zona rural registra 21 casos.

