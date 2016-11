Amazonas vai registrar projeto de redução de emissão de carbono durante COP 22 no Marrocos

Desde o início desta segunda-feira (7), instituições relacionadas ao meio ambiente do Amazonas participam da 22ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP22), em Marrakesh, no Marrocos. Durante o evento, que acontece até o dia 14 de novembro, os órgãos amazonenses irão buscar parcerias, participar de reuniões e apresentar políticas públicas adotadas pelo estado. Propostas para a redução de emissão de carbono e de desmatamento vão ser apresentadas durante o evento.

A delegação do Amazonas é composta pela diretora-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Ana Aleixo; pelo secretário de Estado de Meio Ambiente (Sema), Antônio Stroski; pelo secretário Executivo de Meio Ambiente, Luís Henrique Piva; o presidente da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Virgílio Viana; e o presidente da Organização Não Governamental (ONG) Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), Mariano Cemano, além da analista ambiental Christina Fischer.

No evento, vai ser registrado em plataforma pública o projeto de redução de 400 mil toneladas de emissões de carbono (tCO2) na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Juma localizado no município de Novo Aripuanã (a 227 quilômetros de Manaus). A ação foi implementada por meio e parceria entre a rede de hotéis Marriott International com a Fundação Amazonas Sustentável (FAS). O certificado do projeto já foi entregue em agosto, durante a Reunião Anual da Força Tarefa dos Governadores sobre o Clima e Florestas (GCF), em Guadalajara, no México.

Outra questão que será discutida é sobre as políticas públicas desenvolvidas pelo estado, para a redução do desmatamento na região, durante a conferência ‘Avanços e perspectivas para implementação de programas subnacionais de REDD+ na Amazônia Brasileira’. O tema será apresentado a partir do enfoque no controle e licenciamento ambiental. O objetivo é alcançar o bem-estar, a conservação da floresta e a resiliência para os povos tradicionais e indígenas.

O grupo amazonense irá também abordar as experiências do Amazonas com políticas públicas de desenvolvimento sustentável, como a Lei de Serviços Ambientais, e a implantação da Matriz Econômica Ambiental (MEA).

