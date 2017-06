Amazonas vai inaugurar 1º museu olímpico do País na Arena da Amazônia

Museu Olímpico – Foto: Divulgação

O governador do Amazonas, David Almeida, recebeu na manhã desta terça-feira, dia 20, o presidente da Confederação Sul-Americana de Atletismo (Consudatle), Roberto Gesta, e o secretário de estado de juventude, esporte e Lazer (Sejel), Fabricio Lima, para tratar sobre os ajustes do Museu Olímpico na Arena da Amazônia. Após conversa, ficou estabelecido que o local abrirá suas portas em agosto deste ano, com relíquias do esporte local, nacional e mundial, além de alguns materiais de arte regional.

O Museu no estádio que foi palco da Copa do Mundo de 2014 será referência, uma vez que terá o maior acervo olímpico do País e vai se caracterizar como o primeiro do Brasil.

De acordo com o curador, Roberto Gesta, de suas 70 mil peças guardadas numa galeria particular em sua casa na zona Oeste de Manaus, uma média de quatro mil serão colocadas à disposição do local mensalmente, sendo 2.500 delas fixas e as demais itinerantes, de modo que os visitantes terão sempre acesso a novidades.

“Eu acredito que Manaus ganha muito com um museu como este. Uma exposição como esta é um ponto turístico a ser visitado na cidade de Manaus, pois temos obras, relíquias, que ninguém no mundo tem, somente o doutor Gesta e ele está colocando isso à disposição do povo amazonense; manauara, e, assim, o estado do Amazonas se sente honrado em receber esse museu”, disse o Governador do Amazonas, David Almeida.

O museu terá entrada paga, com preços diferenciados para aqueles que moram no Estado e visitantes de outras regiões e países. O público vai ser atendido por guias capacitados, inclusive a receber turistas de outros países. Toda a renda será repassada ao Fundo Estadual de Esporte e Lazer (Feel), que possibilitará apoio ao esporte local.

O Museu na Arena da Amazônia será divido por áreas, onde irá oferecer a exposição de peças locais, nacionais e internacionais, que envolvem modalidades olímpicas e atletas de renome estadual e mundial. Além disso, o espaço terá uma área para crianças e de souvenir (característico de um lugar que se vende lembranças), onde as pessoas poderão adquirir, inclusive, peças de times locais.

