Amazonas trabalha para levar atletas a Tóquio 2020

A força feminina do esporte amazonense vem sendo demonstrada a cada dia e isso pode ser comprovado na luta olímpica. Prestes a fechar 2016, duas atletas comemoram as conquistas obtidas neste ano. Recheadas das mais variadas e importantes medalhas, Brenda Ariane, 21, e Diana Alves, 15, formam as duas faces do esporte de chão que visam ao futuro e que já são referência na modalidade.

A revelação e a futura promessa, até então, traçam planos diferentes. Enquanto uma inicia a carreira conquistando as principais competições escolares, a outra está perto de substituir a primeira medalhista de ouro feminina na seleção brasileira de luta olímpica e sonha com a Olimpíada de 2020, em Tóquio.

“Acho que os técnicos da seleção já estão de olho em mim, pois a titular da categoria 58 quilos, Joice Silva, está se aposentando e eu passei a ser sênior. Isso abre chances para mim, e mesmo se ela continuar, vamos lutar e fazer a seletiva. Esse ciclo olímpico vai ser meu, estou focada e até já baixei de peso”, revelou Brenda, que voltou da Colômbia no início desta semana com uma medalha de prata, pela categoria até 58 kg, e o terceiro lugar por equipe do Sul-Americano de Wrestling.

Sobre a prata conquistada na Colômbia, Brenda confessa que não concordou com o resultado. Mesmo assim, se diz feliz por ter representado o Brasil e conquistado uma boa colocação. Em janeiro de 2017, ela terá outra missão pela frente. Desta vez, ela encara a disputa da Seletiva Nacional para integrar a seleção brasileira de luta olímpica.

“Fiz três lutas, ganhei duas e perdi a final para a atleta colombiana. Foi meio que injusto, pois fiz uma queda de quatro pontos e deram só dois, e em seguida ela fez dois em mim. E quem faz os dois últimos pontos ganha, e ela ganhou”, completou a atleta.