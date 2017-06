Amazonas terá índice de Inflação Regional diferenciado

A partir de julho, o Amazonas deve ganhar o próprio indicador dos preços praticados dentro da nossa realidade econômica, tanto do mercado em geral quanto dos 12 itens que compõem a cesta básica, por meio da criação do Índice de Inflação Regional (IRR). O lançamento ocorreu ontem (31) em evento da posse da nova diretoria do sindicato no auditório da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). Primeiramente, o plano é divulgar o IRR uma vez por mês e os preços dos produtos da cesta básica duas vezes por semana.

A ideia parte do Sindicato dos Economistas do Estado do Amazonas (Sindecon-AM), em parceria com as duas maiores instituições de ensino público do Estado. O Índice de Inflação Regional é resultado de uma avaliação periódica dos preços da capital e da região metropolitana de Manaus, tendo como base as peculiaridades da região.

Foi tomado como base o fato de, por exemplo, o valor de 1 quilo de feijão em Manaus não ter o mesmo preço em São Paulo. Contudo, o Amazonas sempre se baseia pelos índices de inflação das regiões Sul e Sudeste do país. “Essa prática de avaliação de preço está errada”, afirma o presidente do Sindecon-AM, Marcus Evangelista.

O conjunto de informações que mostram a realidade da economia amazonense para os empresários locais deve contribuir com o planejamento de preços e até para balizar aumento de salário. Marcus Evangelista exalta que agora o Amazonas terá seu próprio e genuíno indicador regional de inflação. “O Sindecon-AM, junto com as universidades, por meio de ferramentas digitais, vai fazer a paralelização dos indicadores e as coletas de dados com auxílio de estatísticos altamente capacitados”, revela.

Cesta básica

Marcus Evangelista diz que a ideia da pesquisa da cesta básica é ter uma divulgação acelerada e prática por meio de dois jornais matutinos, um site e, futuramente, um aplicativo para celular. Assim, as informações devem orientar a sociedade em geral para saber onde fazer suas compras e ter uma economia real. Todos os empresários poderão ser beneficiados.

Joandres Xavier

EM TEMPO