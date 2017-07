Amazonas terá etapa de vestibular indígena para UNB

Manaus e Lábrea receberão as provas de seleção para vagas destinadas exclusivamente para a estudantes indígenas – Divulgação

Estudantes que se declaram indígenas e querem ingressar na Universidade de Brasília (UnB) podem se inscrever em vestibular exclusivo para este público, lançado ontem (31). Manaus e Lábrea serão sedes das provas da seleção previstas para o dia 28 de outubro, que também serão realizadas no Distrito Federal e nos polos regionais de Águas Belas (PE), Baía da Traição (PB), Cruzeiro do Sul (AC) e Macapá (AP).

Segundo a UnB, a prova vai selecionar candidatos para 21 cursos nos campi da Asa Norte, Ceilândia e Planaltina, em Brasília.

As inscrições devem ser feitas no site do Cespe, onde os candidatos terão de preencher um formulário eletrônico. O prazo se encerra às 18h do dia 31 de agosto. Não há taxa de inscrição.

Vagas

Ao todo, serão ofertadas 72 vagas para o primeiro e o segundo semestre de 2018 em cursos como Administração, Ciência Política, Ciências Sociais, Comunicação Organizacional, Direito, entre outros. O vestibular específico responde a um acordo de cooperação firmado entre a UnB e a Fundação Nacional do Índio (Funai) em 13 de novembro de 2015. A última prova para selecionar candidatos indígenas foi aplicada em 2013. No ano seguinte, a universidade cancelou o certame por questões administrativas.

Indígenas também estão incluídos nas cotas do vestibular realizado anualmente para o público geral. A Lei de Cotas (nº 12.711) foi regulamentada em 2012 e define que metade das vagas sejam reservadas a estudantes de escolas públicas e pessoas pretas, pardas e indígenas, segundo definições do IBGE.

Na última edição, 21,1 mil estudantes concorreram a 2,1 mil vagas distribuídas em 98 cursos de graduação.

Candidatos

Segundo informações divulgadas pela Funai, os candidatos precisam ser indígenas e ter cursado ou estar cursando a maior parte do ensino médio em escola pública ou particular – desde que com bolsa de estudos. Pessoas que já tem curso superior não podem se inscrever neste vestibular.

Os documentos obrigatórios, como a declaração de residência e a de pertencimento étnico, devem ser enviados no mesmo período das inscrições.

