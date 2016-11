Amazonas tenta bicampeonato na 2ª Copa Amazônia de Vôlei

Manaus vai sediar na próxima semana a 2ª Copa Amazônia de Vôlei. A competição, que inicia na segunda-feira (21) e seque até sexta (25), será realizada na Arena Amadeu Teixeira, localizada no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital. As partidas acontecem sempre a partir das 17h.

Chancelada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em parceria com a Federação Amazonense de Vôlei (FAV), o evento recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Pela competição, o Amazonas terá a chance de disputar o bicampeonato dentro de casa. Ano passado, a seleção de vôlei da terra baré conquistou ouro após vencer por 3 sets a 1 o Amapá, garantindo assim o título da 1ª edição do torneio. Na ocasião, o Amapá foi vice, o Pará ficou em terceiro e Roraima ficou com a quarta colocação. A disputa de 2015 envolveu sete estados e, este ano, a competição conta com seis times. Rondônia não irá participar.

Disputam a segunda edição do evento os seguintes times: Amapá, Amazonas, Tocantins, Acre, Roraima e Pará. “A Copa envolve os estados da região Norte e essa é uma competição regional importantíssima para o vôlei adulto, pois resgata a modalidade entre os atletas e proporciona o intercâmbio entre eles. Tenho certeza que a disputa vai ser grande, pois todos querem se destacar e tirar o Amazonas do lugar mais alto do pódio dentro de casa”, comentou o titular da FAV, Tadeu Picanço.

A fase de grupos vai até quarta-feira (23). Já na quinta-feira (24) acontecem as semifinais e a final é na sexta-feira. Todos os dias o evento realizará dois jogos. O primeiro sempre iniciando às 17h e o segundo às 19h, com ressalta para a disputa de 5º e 6º lugar, no dia 24, que terá mais um jogo no dia, logo cedo, às 15h.

Técnica confiante

O Amazonas estreia logo no primeiro dia de disputas, no segundo jogo da noite, contra o Acre e a equipe, segundo a técnica Lilian Valente, é experiente, está focada e bem treinada para tentar o segundo título. Dos 12 integrantes, dois vão estrear na Copa.

“A equipe é de adulto, mas com jogadores jovens e esse é um time que vem se renovando. A base vem de um período de oito anos e está treinando desde fevereiro, pois a equipe é da Nilton Lins e participa de constante competições. Muitos desses atletas, pelo menos seis deles, por exemplo, foram para o Jubs deste ano. Para a segunda edição da Copa, temos dois jogadores que vão estrear”, contou Lilian.

Ainda segundo a técnica, o time amazonense aprendeu muito com a Copa 2015. Na estreia no ano passado, a equipe perdeu o primeiro jogo, mas conseguiu se sobressair e recuperar o desempenho durante o torneio.

“Estamos treinando, focados e indo confiantes para a Copa. Não vai ser fácil, pois as equipes também vão vir preparadas, mas contamos com algo muito importante, que é o incentivo da torcida e não passamos pelo desgaste de competir fora. O psicológico é fundamental num evento desses e não vamos entrar com o espírito de ‘já é campeão’, e sim cautelosos e sabendo administrar a ansiedade”, ressaltou Valente, que faz o último treino com a equipe neste sábado, dia 19.

Tabela de competições

1ª Rodada – 21/11

Amapá x Tocantins – 17h

Amazonas x Acre – 19h

2ª Rodada – 22/11

Pará x Tocantins – 17h

Roraima x Acre – 19h

3ª Rodada – 23/11

Amapá x Pará – 17h

Amazonas x Roraima- 19h

4ª Rodada – 24/11 – Disputa 5º e 6º

3ª Chave A x 3ª chave B- 15h

Semifinal – 24/11

1ª chave A x 2ª chave B – 17h

1ª chave B x 2ª chave A – 19h

Fase Final – 25/11

Perdedor jogo 8 x Perdedor jogo 9 – 17h

Vencedor jogo 8 x Vencedor jogo 9 – 20h

Com informações da assessoria