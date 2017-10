Amazonas tem quatro representantes na Liga Nacional Conferência Norte

Com a participação de Nilton Lins, Penarol, Handebol Clube de Manaus e Adalberto Valle, o Amazonas, participa da Liga Nacional – Conferência Norte masculino, a partir desta quarta-feira (18). A competição, que segue até domingo (22), contará ainda com as equipes de Pará, Rondônia e Acre, na Arena Poliesportiva do Amazonas, sempre com início às 16h, com um total de quatro jogos.

Somente os dois primeiros colocados se classificam para fase nacional, que ocorre de 22 a 26 de novembro, em local que falta ser definido. A competição é uma realização da Confederação Brasileira de Handebol (CBhb) em parceria com a Liga de Handebol do Amazonas (Liham).

As oitos equipes participantes da Liga Nacional foram divididos em dois grupos. Na chave A, estão o atual campeão da competição, o Adalberto Valle, além do Handebol Clube de Manaus, Rio Branco-AC e Cacoal-RO. Já no grupo B tem Remo-PA, Nilton Lins, Penarol e Carajás-PA.

De acordo com presidente da Liham, Auricélio Pessoa, o Amazonas contará com a representatividade de quatro clubes, sendo o Adalberto Valle, atual campeão, e que vai lutar pelo bicampeonato jogando em casa.

“Esse campeonato é importante porque garante vaga na Liga Nacional, que vai acontecer em São Paulo, ou seja, o campeão e o vice carimbam vaga para que possam jogar com equipes mais qualificadas do país”, comentou, mas alertou sobre os adversários difíceis em quadra.

“As equipes que o Amazonas terá mais dificuldades são as duas paraenses. O Remo foi vice-campeão ano passado e Carajás que vem com uma equipe reforçada com atletas contratados de São Paulo e Santa Catarina”, frisou.

Para o dirigente da Liham, além da luta pelas vagas na Fase Nacional, esta é uma boa chance aos amantes, atletas, clubes e quem trabalha na modalidade para conhecer como se encontra a modalidade na região Norte.

“Essa competição é importante por conta do intercâmbio das equipes da região, principalmente, porque ela serve como base para outra competição nacional e o desenvolvimento da modalidade local. Os dois classificados vão competir com clubes de outras regiões, como do Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste”, diz.

Com a realização de mais uma competição nacional de handebol na cidade, Auricélio Pessoa pretende massificar e despertar o interesse pela modalidade, mas, principalmente abrir novos caminhos para receber grandes competições, aproveitando a boa estrutura oferecida pelo poder público, como a Arena Poliesportiva do Amazonas.

“Nós estamos no caminho certo, pois o Amazonas já realizou no início deste mês a mesma competição, mas no feminino. Todos os anos estamos realizado o evento da Confederação Brasileira de Handebol, tanto o brasileiro como das categorias de base. Ano passado realizamos o cadete feminino até 16 anos, além do brasileiro adulto. Este ano, em dezembro vamos organizar o Campeonato Brasileiro Adulto. Nossa meta é sediar um amistoso ou competição com a presença da seleção brasileira”, disse Auricélio.

