Amazonas tem maior abstenção no Enade; aproximadamente 20% dos inscritos não realizaram a prova

O Amazonas registrou a maior taxa de abstenção no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2016, realizado neste domingo (20). Cerca de 20% dos estudantes no Estado faltaram. Dos 4.725 mil inscritos, 953 não realizaram a prova, segundo balanço divulgado, no fim desta tarde, no Portal do Inep.

Resultado semelhante ocorreu também na aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), onde o Estado também ficou em primeiro lugar na classificação de faltosos.

Na prova deste domingo, as maiores abstenções foram no Amazonas (20,2%), Roraima (14,3%) e Pernambuco (13,4%). Rio Grande do Sul teve o menor número de ausentes (6,1%), seguido de Rondônia (6,2) e Ceará (6,4%).

O gabarito das questões objetivas será divulgado na próxima quarta-feira (23). A data de publicação do padrão de resposta das questões discursivas será divulgada oportunamente. Todos os participantes têm até 30 de novembro para preencher o Questionário do Estudante, exclusivamente pelo Sistema Enade. O questionário é obrigatório para os estudantes regulares concluintes inscritos no Enade 2016. Caso o estudante não preencha o instrumento, será considerado irregular e não poderá colar grau.

Portal EM TEMPO