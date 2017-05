Amazonas tem 60 dias para apresentar plano diretor do sistema penitenciário

A OAB Amazonas participou, nesta segunda-feira (29), da audiência da ação civil pública promovida pela entidade contra o Estado do Amazonas. O processo foi movido em janeiro deste ano após o fim da rebelião ocorrida no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, onde 60 presos foram mortos. O massacre também foi motivado pelas péssimas condições das cadeias do Amazonas.

De acordo com o presidente da OAB/AM, Marco Aurélio Choy, na ação ficou definido que o Estado deve apresentar em 60 dias um Plano Diretor do Sistema Penitenciário.

“Nós promovemos no mês de janeiro a ação de civil pública pela questão atentado aos direitos humanos do Compaj. Mesmo após cinco meses do ocorrido, o plano concreto não foi apresentado. Agora foi determinando esse prazo de 60 dias e, após esse período, vai haver uma inspeção judicial”, diz Choy.

A decisão diz ainda que o Estado fica obrigado a planejar ações concretas, devendo a cada mês informar o Juízo a respeito do andamento dos trabalhos e ao final apresentar plano diretor do sistema penitenciário.

Com informações da assessoria