Amazonas soma 1.842 indícios de doações irregulares

O Estado do Amazonas contabilizou até ontem 1.842 indícios de irregularidades em doações eleitorais destinadas às campanhas políticas deste pleito. A capital amazonense lidera a lista de notificações, com 281 doações fora dos padrões exigidos pela Legislação Eleitoral. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Esse número pode aumentar e diminuir a cada segunda-feira, dia em que são realizados os “batimentos” das prestações de contas, segundo informações do tribunal, cujo procedimento inclui no sistema do órgão correções feitas pelo setor contábil dos candidatos.

Dentro desse quantitativo, os indicativos podem ter 12 classificações e cada lançamento pode enquadrar-se em mais uma categoria. Entre as principais causas que chamam a atenção para doações irregulares são: fornecedores com número reduzido de empregados; fornecedor com sócios ou representantes e seus familiares recebedores do Bolsa Família; empresa constituída há 1 ano que possui sócio filiado a partido político; doador inscrito como beneficiário de programas sociais; entre outros.

“Às vezes pode haver uma junção de irregularidade na mesma operação. E todos esses indícios serão investigados e podem surgir novas probabilidades de doações eleitorais”, explicou José Mário Gomes, assistente de chefia da Sessão de Contas do TRE. O prazo final para a prestação de contas dos candidatos que concorrerão ao primeiro turno será no próximo dia 1º de novembro. Já os candidatos que concorrem ao segundo turno deverão apresentar os dados financeiros até o dia 19 de novembro. Segundo, o servidor, após essa data, ainda poderá realizar correções, mas com limites.

Dentre as possíveis correções que poderão acontecer, Gomes relembrou o caso de um beneficiário do programa Bolsa Família que foi noticiado pela imprensa como doador de R$ 75 milhões e, posteriormente, o valor foi corrigido para R$ 75. “Pode acontecer, de repente, desta semana ter irregularidade e na outra semana não ter mais, porque se realizou a correção. Mas, todos os indícios de irregularidades serão investigados”, explicou. “A tendência é que depois do prazo final da prestação de contas haja uma quantidade maior desse número, porque a Justiça Eleitoral informa por meio de dados parciais e relatórios financeiros. Quando são encaminhados os relatórios, não necessariamente são apresentados os recursos. E, com certeza, na apresentação de contas, o volume de recurso utilizado vai ser bem maior”, disse Mário Gomes.

O coordenador do Controle Interno do tribunal, Hernan Batalha, informou que os indícios mais perceptíveis no momento da análise das contas são os doadores que têm cadastro no programa social Bolsa Família. “O sistema nos aponta relatórios de análise, porque as prestações de contas passam por um cruzamento de dados com base nas informações do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), TCU (Tribunal de Contas da União), Receita Federal, INSS e ministérios que agregam cadastros de beneficiários de programas sociais. Com base nisso, os relatórios nos dizem que há certo doador que não tem renda declarada nos últimos anos e doou recurso para a campanha”, explicou.

Os municípios do Amazonas que mais possuem notificações de irregularidade são Manacapuru, com 112; Novo Aripuanã, com 86; Urucará, com 82; e Coari, com 81 irregularidades detectadas em doações eleitorais. Os indícios de doações irregulares no Estado são baixos se comparado a outras localidades como São Paulo, que totalizou 17.018 problemas nas doações eleitorais; Rio de Janeiro, que tem 5.074 casos; Bahia, que apresenta 10.048 indícios; e Minas Gerais, que lidera o ranking, com 22.609 problemas nas doações.

Casos suspeitos

Na última semana, o TCU informou que a quantidade de casos suspeitos chega a 259.968 e ultrapassam a marca de R$ 1 bilhão em doações com problemas. A informação foi divulgada com base no sexto “batimento” de informações do tribunal relativo às eleições municipais de 2016, entregues no TSE.

O total suspeito chega perto da metade do montante arrecadado por candidatos e partidos, que é de R$ 2,6 bilhões. Esse quantitativa o mostra crescimento considerável, se comparado à lista apresentada pelo TCU no início do mês de setembro, que mostra a que a somatória de doações correspondia a R$ 116 milhões. Uma semana depois, o valor já ultrapassa a R$ 275 milhões, chegando a R$ 388 milhões no dia 19 de setembro e, em mais de R$ 554 milhões no final do mês. No começo de outubro, o valor superou a casa dos R$ 659 milhões.

Fabiane Morais

Jornal EM TEMPO