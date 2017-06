Amazonas Shopping inaugura quatro lojas e anuncia mais seis para o segundo semestre

No segundo semestre serão pelo menos 288 lojas no Amazonas Shopping

O Amazonas Shopping inaugura, nesta sexta-feira (09), a doçaria Amor aos Pedaços. Na semana passada, três novas lojas começaram a funcionar no local, aumentando para seis o número de empreendimentos inaugurados no centro de compras, somente neste primeiro semestre do ano. O superintendente do Amazonas Shopping, Eduardo Zucarelli, informa que pelo menos mais seis novas lojas deverão ser inauguradas no segundo semestre.

Além da Amor aos Pedaços, que abre as portas nesta sexta, na semana passada foram inaugurados o salão de beleza Espaço Amanda, Chiquinho Sorvete e Shot in the Dark, especializado em treinamento de esportes de tiro. Juntos, os novos empreendimentos estão gerando cerca de 70 vagas de emprego.

O centro de compras fechará o primeiro semestre com 282 lojas, nos setores de comércio, alimentação, lazer e serviços. No segundo semestre serão pelo menos 288 lojas. Eduardo Zucarelli ressalta que as novas operações fazem parte do processo de ampliação do mix de lojas, tendo como objetivo principal oferecer aos consumidores opções variadas para compras e serviços. “O shopping está em plena expansão, com marcas fortes, que fortalecem a sua posição no mercado”, frisou.

Com informações da assessoria