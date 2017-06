Amazonas Shopping dobra vendas sem o peso de tributos

Os consumidores manauenses lotaram o centro de compras Amazonas Shopping, na quinta-feira (1º), no Dia de Liberdade de Imposto (DLI), para comprar produtos de 20% até 80% sem o peso das taxas. Segundo a direção do empreendimento e a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus Jovem (CDLManaus Jovem), o movimento logo após a abertura das lojas, às 10h, foi cerca de 200% maior em relação aos dias normais.

Mais de 60 lojas de vários segmentos, como bebida, alimentação, perfumaria, confecção, acessórios, eletrônicos, calçados, roupas, óticas e outros aderiram à campanha. A ação também aconteceu em outros dez Estados além do Amazonas. Entre eles: Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Distrito Federal.

O presidente da CDL Manaus Jovem, Erick Bandeira de Melo, disse que a população entendeu realmente como funciona a campanha. Um trabalho focado em mostrar ao público que não se trata de uma ação promocional, mas uma ação que tem cunho de conscientizar os consumidores sobre o peso da carga tributária nos produtos e na vida dos brasileiros. “A procura foi intensa, principalmente nas lojas de eletrônicos que tiveram um movimento comparado a de feirões. Difícil até de entrar”, contou.

De acordo com Bandeira, toda a população deve batalhar para que esses preços sejam praticados o ano todo. Mas, para que se conquiste essa liberdade do peso da carga tributária, se faz necessário questionar os governantes e os candidatos para que botem essa proposta em suas pautas. “O brasileiro não aguenta mais pagar impostos tão altos. Está na hora de deixar a população mais folgada, pagando menos tributos, e com esse dinheiro que sobrará ele possa investir nele melhor do que o governo diz que aplica”, comentou.

O gerente da loja de eletrônicos e fotografia Foto Nascimento, Fabrizio Rafael, disse que a demanda superou o que estava sendo esperado. Ele comentou que a ação foi positiva porque, quando se decide participar desse movimento, a empresa tem o intuito de fazer com que o cliente se sinta beneficiado de alguma maneira, seja com o desconto, ou entendendo quanto ele que paga de cargas tributária por cada produto.

Recorde

Em menos de duas horas, três itens tiveram as vendas esgotadas na Foto Nascimento, entre eles o celular Moto G4 Plus, que estava com 45% de desconto. O aparelho, que custava R$ 1.199 com impostos, estava custando apenas R$ 719,40. “Comparando com um dia normal, as vendas cresceram 100% nessa manhã. Se a gente fazia R$ 20 de arrecadação, hoje saltou para R$ 40”, afirmou Fabrizio.

O militar Eden Nonato, 47, aproveitou a ação para comprar um óculos de grau com 50% de desconto, sem o peso dos impostos, na ótica A Especialista. Eden acredita que os tributos tiram o poder compra do trabalhador ao mesmo tempo que, quando os produtos estão mais baratos, movimenta a economia porque o consumidor pode gastar mais. “Tenho que fazer um óculos e já vi que, por uma peça que custa R$ 380, vou pagar apenas R$ 190”, observou.

Movimento democrático

Ao contrário das edições anteriores, quando o Dia da Liberdade de Impostos era realizado em postos de gasolina por todo pais, neste ano os líderes do movimento decidiram convidar grandes centros de compras, de acordo com Bandeira de Melo. A decisão levou em consideração a busca pela democratização do evento, uma vez que os postos abrangiam um número máximo de apenas 500 pessoas com um valor mínimo de desconto.

Segundo Bandeira, no fim das contas, o consumidor economizava apenas de R$ 30 a R$ 40 nos postos, enquanto que no shopping, a ação abrange uma volume bem maior de consumidores, em busca de um número maior de produtos.

Algumas lojas até expandiram o dia para semana da liberdade de impostos como foi o caso da loja de roupas voltada para o público feminino. Do dia 26 de maio até o dia 5 de junho, com até 28% de desconto em todas as peças da loja. Os sócios da loja, além da retirada de impostos, ainda têm mais um desconto de 60% em peças.

