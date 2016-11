Amazonas será representado em intercâmbio nos EUA por estudante da rede pública estadual

Everton Tiago Rocha de Negreiros, 17, foi um dos 50 estudantes em todo o Brasil selecionado para participar do ‘Programa Jovens Embaixadores 2017’. Aluno do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Ruy Araújo, localizada no bairro da Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, Everton participará de um intercâmbio de três semanas em Washington, nos Estados Unidos.

Representando a rede pública do Amazonas, o estudante embarcará para Brasília no dia 10 de janeiro, de onde seguirá para a capital norte-americana. Dentre as atividades do programa, o aluno participará de reuniões com autoridades do governo dos Estados Unidos e líderes comunitários; visitará escolas e projetos sociais; participará de atividades de voluntariado e fará também apresentações sobre o Brasil, sua cultura e seu povo.

Contente por ter sido escolhido entre mais de 18 mil concorrentes, Everton está otimista com o aprendizado que a experiência lhe proporcionará. “Com o intercâmbio, acredito que vou aprender bastante, inclusive coisas que os livros não ensinam. A convivência com outras pessoas vai me ajudar a aperfeiçoar minha fluência em língua inglesa, o que é muito bom para a futura carreira profissional que escolhi”, afirmou o estudante, que pretende cursar letras em língua inglesa.

Troca de experiências

Durante o intercâmbio, além de conhecer a cultura norte-americana, Everton, assim como os demais estudantes selecionados no programa, fará uma apresentação sobre o estado em que mora, destacando, dentre outras características, seus aspectos históricos, culturais e suas potencialidades. Para Everton, a troca de conhecimentos será muito favorável.

“Ao falar sobre o Amazonas, pretendo levar muito da nossa cultura, exaltando o potencial que temos, como a tecnologia. Essa experiência será muito válida, porque não só estarei levando um pouco da nossa cultura, mas também trarei muito aprendizado da cultura de lá”, explicou o estudante.

Sonho realizado

Incentivado a concorrer a uma vaga do programa pelo seu professor André Machado, Everton conta que esta foi a terceira vez que tentou participar do programa e uma das razões que o motivaram a não desistir era o sonho de infância em conhecer os Estados Unidos. Agora, entre os selecionados, o estudante afirma que está vivendo a realização desse sonho.

“Desde criança tinha o sonho de conhecer os Estados Unidos e agora, sendo um dos estudantes selecionados pelo programa, estou realizando esse sonho. Essa será uma experiência muito boa para mim, por isso incentivo outros jovens da rede estadual que também possuem esse sonho, a não desistirem e correrem atrás do seu objetivo”, mencionou Everton.

Com informações da assessoria