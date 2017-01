Amazonas se torna referência nacional na produção de leite

O Amazonas saiu da condição de importador e passou a exportador de novilhas de gado Girolando, raça com qualidade genética semelhante aos dos animais da espécie de grandes centros do Sudeste do país e com capacidade de produzir cinco vezes mais leite que a média da produção do Estado.

Para se ter ideia do avanço, uma vaca normal produz em média três litros de leite ao dia. As novilhas Girolando têm padrão genético para produzir 15 litros por dia.

O investimento privado, com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural do Amazonas (Sepror), inclui até um laboratório de genética, que deverá ser implantado no Amazonas.

Mas os resultados já estão à mostra. Isso porque Estados como Acre e Rondônia se renderam à qualidade do material genético do gado de Boca do Acre (a 1.027 quilômetros de Manaus) e hoje importam novilhas da fazenda Simonie, no município de Boca do Acre, de propriedade do fazendeiro Sebastião Gardingo.

O gado Girolando é o cruzamento da raça Holandesa com a raça zebuína Gir, que vem da Índia. Como a raça holandesa tem dificuldade em se adaptar, principalmente em locais onde a temperatura é muito elevada por ser uma raça europeia, cientistas fizeram o cruzamento deste gado com o Gir, que é uma raça rústica com resistência a clima quente.

A Sepror se comprometeu em bancar o transporte das novilhas compradas, o que poderia ser um grande gargalo devido à logística dos municípios.

Para o presidente da Federação da Agricultura do Amazonas (Faea), Muni Lourenço, o investimento no setor é pioneiro. Antes, praticamente todo o gado modificado existente no Amazonas era trazido de Minas Gerais.

A importação de novilhas mineiras, porém, trazia relativos prejuízos aos pecuaristas, pois os gados ao chegarem à região apresentavam desempenho abaixo do negociado por causa da dificuldade de adaptação ao clima quente. As novilhas eram negociadas com potencial para produzir 20 litros de leite por dia e quando chegavam aqui produziam apenas a metade.

Preço viável

Um dos ganhos oferecidos pelas novilhas produzidas no Amazonas é que elas já estão adaptadas à região e o preço é mais viável. Até dezembro, por R$ 3,5 mil, pecuarista faz uma compra tipo “2 em 1”.

Ou seja, adquire por esse preço uma matriz já inseminada, um sêmem sexado de fêmea (com seleção genética com probabilidade de nascimento de fêmea acima de 85%). Se comprar a novilha em Minas Gerais terá de desembolsar uma média de R$ 6 mil.

A fazenda de Gardingo, no Amazonas, tem uma espécie de “estoque” de novilhas com melhoramento genético. É esse método que permite negociar as novilhas a preços mais baixos que os demais centros do país. No local, também há maior extensão de terra para a produção de gado.

Para o secretário Valdenor Cardoso, a pecuária do Amazonas só irá se viabilizar economicamente a partir da estratégia de cultivo de pastagem, nos vários sistemas produtivos.

Balde Cheio

A produção de leite por animal no Amazonas aumentou de um litro para dez litros por dia nas propriedades familiares participantes do programa Balde Cheio.

O programa é uma ação de incentivo aos produtores executada a partir da parceria entre a Sepror, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Florestal do Amazonas (Idam).

Segundo o secretário executivo adjunto de Planejamento da Sepror, Luiz Carlos do Herval, o Balde Cheio ajudou a melhorar o aproveitamento da produção local.

A Sepror auxilia no suporte logístico e na divulgação das técnicas desenvolvidas pelo Balde Cheio para os proprietários rurais do Estado, que tenham na atividade leiteira a principal fonte de renda.

Atualmente, essa assistência é realizada nos municípios de Careiro da Várzea, Presidente Figueiredo, Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, Boca do Acre, Humaitá, Apuí, Manicoré, Lábrea, Parintins e Autazes.

Por Equipe Jornal EM TEMPO