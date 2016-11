Amazonas se mobiliza para o ‘Dia D’ de combate ao mosquito da dengue

Na próxima sexta-feira (2), o Brasil inteiro estará mobilizado no “Dia D” de combate ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e da febre chikungunya. A mobilização é o ponto de partida da campanha nacional para intensificar as ações de prevenção ao mosquito que se tornou o inimigo público número um da saúde no país. No Amazonas, a Praça Heliodoro Balbi, popular praça da Polícia, será o ponto central do evento, sob a coordenação do governo do Estado e da Prefeitura de Manaus, que contará com a presença do ministro da integração Nacional, Helder Barbalho e autoridades locais.

Para dar mais peso às ações, o governo federal está enviando um ministro de Estado a cada capital. A programação inicia às 8h30 com a entrega simbólica pelo ministro Helder Barbalho de veículos tipo Doblô para as ações de vigilância dos municípios de Manaus e Humaitá, que serão contemplados com um veículo cada e dois para o governo do Estado para fortalecer as ações da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). Haverá apresentações culturais com os Garis da Alegria, atividades físicas com educadores físicos e ações de saúde, como verificação de pressão arterial, de glicemia, massagem e exposições.

Coordenada em nível local pela FVS e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a campanha envolverá outros órgãos, como a Secretaria Estadual de Saúde (Susam), secretarias de Educação do Estado (Seduc) e Municipal (Semed), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), Defesa Civil do Estado e Município, as Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) e a Unicef. A estratégia para o Dia D é unir forças numa grande cruzada contra o mosquito que vai continuar nos dias seguintes com mobilização social, visita às casas e trabalho educativo para orientação à população.

