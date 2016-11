Amazonas se livra de aumento na conta de luz; Aneel suspende aplicação de reajuste tarifário deste ano

A Amazonas Distribuidora de Energia (AmE) teve a aplicação do reajuste tarifário deste ano suspensa, por causa de inadimplência e porque a distribuidora não assinou o Termo de Compromisso associado à prestação de serviço temporária. Com isso, as tarifas de 2015 continuam valendo para as 775 mil unidades consumidoras do estado do Amazonas atendidas pela concessionária. Os índices foram aprovados nesta terça-feira (1º) em reunião da diretoria da pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Outro estado que não vai ter reajuste é a Companhia Energética de Roraima (CERR) devido à inadimplência da distribuidora com obrigações do setor elétrico. Este é o segundo ano seguido que a distribuidora tem o reajuste suspenso por inadimplência. A CERR atende 43,9 mil unidades consumidoras no estado de Roraima.

Os consumidores de energia elétrica atendidos pela distribuidora Light, do Rio de Janeiro, terão as tarifas reduzidas a partir da próxima segunda-feira (7). Para os consumidores residenciais, a redução será de 12,03% e para as indústrias, de 13,32%. As informações são da Agência Brasil.

A Light atende a 31 municípios do Rio de Janeiro, incluindo a capital e região metropolitana. A Aneel também aprovou uma redução na tarifa para os consumidores de Boa Vista atendidos pela distribuidora Boa Vista Energia. A queda no preço, que vale a partir de hoje, será de 17,01% para os consumidores residenciais e de 24,31% para os consumidores industriais. A medida atinge 111 mil unidades consumidoras da capital roraimense.

