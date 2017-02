Amazonas Saúde Itinerante oferece consultas gratuitas em Rio Preto da Eva nesta terça

O Programa Amazonas Saúde Itinerante estará nesta terça-feira (21) no município de Rio Preto da Eva ( a 57 km de Manaus), com a oferta de consultas oftalmológicas e dispensação de óculos de grau para os pacientes que necessitarem do acessório. A previsão é que sejam realizadas 300 consultas e a ação é desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Rio Preto da Eva.

Os pacientes que receberão o atendimento foram triados pelas equipes de saúde da família e receberão atendimento no Colégio Rio Preto. As consultas são gratuitas e os pacientes que necessitarem de óculos terão o equipamento prescrito e serão orientados de que a Susam irá providenciar e entregar ao paciente nos próximos dias.

Essa é a segunda ação do programa Amazonas Saúde Itinerante esse ano. A primeira foi realizada em Manacapuru, nos dias 11 e 12 de fevereiro, onde foram realizadas 704 consultas oftalmológicas e 462 pacientes serão beneficiados com a entrega dos óculos.

Programa

O programa Amazonas Saúde Itinerante é desenvolvido pelo Governo do Estado do Amazonas, em parceria com o Ministério da Saúde e as Secretaria Municipais de Saúde. Pelo programa são realizadas jornadas de cirurgias eletivas, cirurgias de catarata, consultas especializadas, exames e as consultas oftalmológicas com a entrega de óculos para os pacientes que necessitam do equipamento.

Em 2016 foram realizadas ações do Amazonas Saúde Itinerante em 17 municípios, totalizando mais de 6 mil atendimentos.

Com informações da assessoria