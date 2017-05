Amazonas registra 889 roubos de veículos no primeiro bimestre do ano e SSP divulga a lista dos mais procurados por bandidos

O número de veículos roubados só aumenta a cada ano no Amazonas é o que aponta os dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP/AM). Para se ter uma ideia, de janeiro a fevereiro de 2016, foram registrados 494 roubos de veículos, e em 2017, no mesmo período, 889 automóveis foram levados por ladrões. Em relação aos furtos, o aumento também é significativo, com 376 furtos em 2016 e 648 no inicio deste ano.

Ainda de acordo com SSP/AM, de janeiro a março deste ano, 553 carros foram roubados no Amazonas. E em relação a preferência de modelos de carro, o foco não tem sido apenas por carros populares, como se imagina. Entre os cinco mais visados pelos bandidos estão: HB20, Corolla, Strada, Voyage e Hilux.

Pensando em alertar os proprietários de veículos, a Rastron que faz esse serviço de monitoramento, realizou um levantamento sobre os tipos e marcas de carros mais roubados no estado, separados por quatro categorias principais: ranking geral, carros de passeio nacionais, carros de passeio importados e Pick-Ups.

Confira nas listas a seguir:

Com informações da assessoria