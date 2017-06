Amazonas registra 838 casos de acidentes com animais peçonhentos

Aranhas estão entre os animais peçonhentos que atacam pessoas na época da cheia – Foto: Bárbara Costa

Nos quatro primeiros meses deste ano, 838 casos de acidentes por animais peçonhentos foram registrados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Apesar dos números serem menores que em 2016, quando o órgão registrou 877 registros, no Estado, a subida dos rios traz preocupação para a população, quando muitos animais se refugiam à procura de abrigos elevados.

De acordo com a FVS-AM, nos registros de janeiro a abril foram contabilizados as picadas de cobras, aranhas e escorpião. Sendo que de 2016 para 2017, os casos de picadas relacionados a escorpiões tiveram aumento. Neste mesmo período do ano passado a quantitativo de casos atingiu 62 notificações, já neste ano, 119 casos foram registrados, representando um aumento de 57 vezes maior ao ano anterior.

Em contrapartida, a quantidade de picadas por cobras foi 39 vezes menor que do ano passado. Em 2016, houve 574 notificados, já neste ano, foram registrados um total de 535 notificações. Nos casos relacionados a picada de aranhas, o número ficou 30 vezes menor em relação ao ano passado, quando em 2016 a quantidade de picadas chegou a um total de 87, este ano os registros diminuíram para um total de 57.

De acordo com especialistas infectologistas, a primeira medida para quem sofreu um acidente com picada de algum animal peçonhento é procurar uma unidade de saúde mais próxima e o mais rápido possível, além de verificar os sinais de envenenamento, como sangramento, dor, inchaço progressivo ao redor da picada.

Desde os 8 anos de idade, a comerciária Maria Magalhães, hoje com 51 anos, tem a marca de uma picada de aranha no corpo. Ela morava em Parintins e até hoje tem medo de aranha.

“Eu estava dormindo numa rede. Ao acordar, senti um caroço no corpo e ao tomar banho a bolha estourou. Depois virou uma ferida, profunda e demorou a sarar, criando várias fissuras”.

Já a professora Anik Sena, 35, foi picada por um escorpião. Ela estava indo em direção a seu carro quando pisou no animal.

“Eu senti uma dor, mas não sabia o que era. Quando balancei o pé, o escorpião caiu. Meus amigos me socorreram. Meus amigos tiraram foto dele e mostramos no Hospital Tropical. Detectaram que não se tratava de uma espécie perigosa. Ainda bem”, contou. O fato ocorreu no mês passado no bairro Parque das Laranjeiras.

Uma espécie de aranha que costuma aparecer em regiões frias como Sul e Sudeste do Brasil, surgiu na região Amazônica. É o caso da ‘Loxosceles’, comumente conhecida como aranha marrom com veneno capaz de necrosar o ferimento.

O Doutorando em Entomologia e Pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Marlus Queiroz de Almeida, foi quem descobriu o aparecimento da espécie na região. “As aranhas estavam em meio ao lixo no centro de Manaus e também nas paredes das ruínas do Paricatuba”, informou.

De acordo com o pesquisador, a aranha marrom possui um veneno altamente prejudicial à saúde ocasionando lesões graves. “A picada desse aracnídeo é indolor, mas com consequências muito sérias, tanto que o ferimento é muito semelhante ao da leishmaniose, por exemplo. Assim a pessoa procura o médico tempo depois, mal sabendo que possa se tratar de um envenenamento de aranha”, disse.

Marlus iniciou uma pesquisa para saber o motivo pelo qual essa espécie de regiões frias apareceu em uma localidade de clima equatorial. “Estamos estudando a razão dessas aranhas terem surgido na nossa região. O que posso afirmar é que o gênero dessa espécie não é agressivo e os acidentes são corriqueiramente causados quando esses aracnídeos são pressionados contra o corpo ou quando entram nas roupas das pessoas durante o sono”, explicou.

