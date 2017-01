Amazonas recebe R$ 115 milhões para obras de infraestrutura

O Amazonas vai receber o repasse de R$ 115 milhões para custear investimentos feitos em obras de infraestrutura. O dinheiro é oriundo do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal (Proinveste), do Banco do Brasil.

O valor é referente a última parcela do contrato firmado entre o Estado e o programa em 2012, no valor total de R$ 517,4 milhões.

“Esses são recursos que nós fomos buscar em Brasília para garantir que os investimentos fossem feitos na área da infraestrutura, além de gerar emprego e renda para os trabalhadores que atuam em nossas obras. Foi com ações como essas, de buscar dinheiro em um momento complicado para a economia, que nós garantimos que o Amazonas fosse um dos três estados mais bem avaliados economicamente pelo Ministério da Fazenda. E nossa gestão vai continuar fazendo isso ao longo de todo o ano de 2017”, afirmou o governador José Melo.

O valor disponibilizado pelo Proinveste foi vital para a realização de diversas obras de infraestrutura e mobilidade por todo o Estado como a duplicação e recuperação de várias estradas, entre elas a AM-070, a estrada de acesso e o Plano Diretor Urbano da Cidade Universitária e a construção do 24º e 25º Distritos Integrados de Polícia.

Os municípios do interior também foram e ainda estão sendo beneficiados. “Os valores também foram investidos na ampliação e readequação do Bumbódromo de Parintins, além da melhoria viária e urbana de cidades como Tefé e Novo Airão”, explicou o secretário de Estado de Infraestrutura, Américo Gorayeb, que reforçou que algumas obras ainda estão em andamento e deverão ser concluídas até o final deste ano.

