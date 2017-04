Amazonas recebe novas viaturas para transporte de detentos do sistema prisional

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) recebeu sete novas viaturas do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério de Justiça e Cidadania, para serem utilizados pelo sistema prisional do Amazonas para a realização de escoltas jurídicas para audiências, fúnebres e atendimento médico. A apresentação dos veículos foi feita nesta quarta (12), no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

A solenidade contou com a presença do secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho; do secretário executivo, tenente-coronel da Polícia Militar, Silvio Mouzinho; do coordenador do sistema penitenciário, major da Polícia Militar, Lima Júnior; do gerente regional da Umanizzare Gestão Prisional, Kleuton Silva; e dos diretores de unidades prisionais, que participaram do ato simbólico de entrega das viaturas para as unidades dos regimes provisório e fechado da capital.

Cleitman reforçou que furgões-cela – que possuem tecnologia de monitoramento por câmeras e comunicadores internos – vão dar mais suporte nas escoltas realizadas pelas unidades prisionais, que possuem um grande fluxo de solicitações, em especial para audiências. “Essas viaturas vão nos ajudar a dar uma resposta ao judiciário com relação à demanda reprimida que hoje existe com relação à apresentação dos internos nas audiências judiciais. Os veículos atenderão tanto na capital quanto na região metropolitana”.

As novas viaturas serão distribuídas entre sete unidades prisionais da capital.

Novos investimentos

Além dos sete veículos recebidos por doação, a Seap vai adquirir, ainda este ano, mais 13 furgões-cela e dois caminhões com os recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) para investimentos em melhorias no sistema prisional do Amazonas. O recurso federal é uma parceria com todos os Estados da Federação para a construção de novas unidades e aquisição de novos equipamentos de segurança e fiscalização.

“Essa é a primeira leva de entrega, mas já estamos em processo de licitação de equipamentos tecnológicos e mobílias para o sistema prisional. Estamos também na fase licitatória para a contratação de empresas que vão construir duas unidades prisionais, uma em Manacapuru e outra em Parintins, que servirão como municípios polos para abrigar detentos dos municípios adjacentes. O pacote também contempla equipamentos para revista e fiscalização que possuem o objetivo de identificar e coibir os objetos ilícitos. Todo esse investimento está incluso no recurso de R$ 50 milhões que o Amazonas recebeu do Funpen”, explicou o secretário Cleitman Coelho.

Com informações da assessoria