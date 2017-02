Amazonas realizou 980 mil procedimentos contra câncer em 2016

O Amazonas registrou, em 2016, aproximadamente 980 mil procedimentos, sendo 2,5 mil deles cirurgias oncológicas para o combate ao câncer. As informações são da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado (FCecon), que divulgou ainda que a média mensal foi de 81,6 mil procedimentos, incluindo ambulatoriais e hospitalares.

“Esse dado demonstra o quão importante é nossa instituição enquanto polo regional de atendimento. Alguns setores registraram aumento na oferta de tratamento, a exemplo da Radioterapia, o que só foi possível através de investimentos relevantes feitos pelo governo do Estado, com o objetivo de fortalecer a Política de Atenção Oncológica na região e promover melhorias na assistência ao paciente com câncer”, frisou o diretor-presidente da instituição, cirurgião oncológico Marco Antônio Ricci.

A estatística aponta uma média de 211 cirurgias/mês na unidade hospitalar, a maioria voltada ao tratamento de diversos tipos de câncer em estágios variados.

Nessa área, especificamente, Ricci explicou que foram registrados avanços, como a realização de procedimentos videolaparoscópicos para o tratamento do câncer de colo uterino, que agrega mais qualidade de vida às pacientes, proporcionando uma recuperação mais rápida. Outro serviço que se destacou foi o de Radioterapia que realizou 52,5 mil procedimentos durante o ano.

