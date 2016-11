Amazonas perde para Roraima na terceira rodada da copa Amazônia de vôlei, mas ainda tem chance de título

A Arena Amadeu Teixeira recebeu na noite desta quarta-feira (23), a terceira rodada da Copa Amazônia de Vôlei, que reúne seis equipes da região Norte. No primeiro jogo, o Pará venceu o Amapá por 3 sets a 2, sendo 22/25, 25/22, 27/29, 25/19 e 15/8 e o Amazonas teve sua primeira ‘queda’, ao perder para Roraima por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 25/23, 25/21, 23/25, 15/11. Mesmo com o tropeço da equipe da terrinha baré, ainda há chances do time conquistar o pódio. Os jogos seguem até sexta-feira (25).

“A gente cometeu alguns erros, mas nosso adversário também é muito forte e teve um desempenho muito bom. Vamos avaliar e melhorar e nada está perdido. Entraremos com ainda mais vontade e garra nos próximos jogos, pois não queremos perder a chance de vencer dentro de casa novamente e conquistar o bicampeonato”, disse a técnica da seleção amazonense, Lilian Valente.

Nesta quinta-feira (24), os jogos iniciam mais cedo. Às 15h, entram em quadra Amapá x Acre, que vão decidir quinto e sexto lugar. Logo após tem as semifinais. Às 17h é a vez de Roraima x Tocantins e às 19h acontece a disputa entre Amazonas x Pará.

“Quem ganhar nesta quinta os dois jogos da semifinal, disputa primeiro e segundo lugar na sexta-feira e quem perder terceiro e quarto. Neste caso, o Amazonas pode até ser campeão e as disputam prometem. O nível técnico vem surpreendendo e o público está comparecendo para dar apoio, algo que é essencial”, considerou o presidente da Federação Amazonense de Vôlei (FAV), Tadeu Picanço.

Amapá amarga derrota

Para o técnico do Amapá, Demilton Yamaguch, que teve que ‘engolir’ duas derrotas da equipe em solo manauara, a primeira para o Tocantins e a segunda para o Pará, o foco agora é restabelecer o time psicologicamente e ir atrás de pelo menos uma vitória, que não os deixem ficar na ‘lanterna’.

“O nosso time veio desfalcado, ficamos sem quatro jogadores essenciais devido lesões e trabalho e, infelizmente, não conseguimos nos destacar. Porém, toda experiência é válida e voltaremos a jogar pelo sexto e quinto lugar e queremos pelo menos uma colocação melhor. O título, que era nossa esperança, ficou impossível mais uma vez”, lamentou o comandante.

A Copa

A II Copa Amazônia é chancelada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em parceria com a Federação Amazonense de Vôlei (FAV) e recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). Disputam a segunda edição do evento os seguintes times: Amapá, Amazonas, Tocantins, Acre, Roraima e Pará.

A fase de grupos ocorreu até quarta-feira (23), na quinta acontecem as semifinais e a final é na sexta-feira, dia 25. Todos os dias são compostos de dois jogos. O primeiro sempre iniciando às 17h e o segundo às 19h (com ressalta para a disputa de 5º e 6º lugar, no dia 24, que terá mais um jogo no dia, logo cedo, às 15h).

Tabela de competições

1ª Rodada – 21/11

Tocantins venceu o Amapá por 3 sets a 1 -25/18, 29/27, 25/13, 33/31

Amazonas venceu o Acre por 3 sets a 0, 25×17/25×14/25×15.

2ª Rodada – 22/11

Pará venceu o Tocantins por 3 sets a 0 (25-16; 27-25; 25-18)

Roraima venceu o Acre por 3 sets a 2 (25-20; 20-25; 25-18; 24-26; 15-10)

3ª Rodada – 23/11

Pará venceu o Amapá por 3 sets a 2, sendo 22/25, 25/22, 27/29, 25/19 e 15/8

Roraima venceu o Amazonas por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 25/23, 25/21, 23/25, 15/11

4ª Rodada – 24/11 – Disputa 5º e 6º

Amapá x Acre- 15h

Semifinal – 24/11

Roraima x Tocantins – 17h

Amazonas x Pará – 19h

Fase Final – 25/11

Perdedor jogo 8 x Perdedor jogo 9 – 17h

Vencedor jogo 8 x Vencedor jogo 9 – 20h

